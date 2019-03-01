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Оля, рятуй країну: Полякова натякнула, що хоче на Євробачення

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 14:16
Оля, рятуй країну: Полякова натякнула, що хоче на Євробачення
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Ще одна українська зірка натякнула на те, що могла б гідно представити Україну в Ізраїлі на пісенному конкурсі Євробачення 2019

Після того, як телеведуча Леся Нікітюк оголосила, що не може стояти осторонь від гнітючих подій навколо Національного відбору і відмов його учасників від Євробачення 2019, запропонувала свою кандидатуру в якості співачки на конкурс, ще одна знаменитість натякнула на те, що б легко впоралася з цією місією.
У своєму Instagram Оля Полякова зробила публікацію з таким текстом: "Одного разу ти запитаєш мене: "Хто поїде на Євробачення?". І я відповім: "Ніхто". І ти заснеш спокійно, так і не дізнавшись, що на Євробачення поїду я!".

Оля, рятуй країну: Полякова натякнула, що хоче на ЄвробаченняСкріншот: (instagram.com/polyakovamusic)

Звичайно ж підписники оцінили гумор артистки, однак побачили в цьому жарті лише частку жарту і пообіцяли активно підтримувати кумира, якщо раптом вона всерйоз зважитися поїхати на Євробачення і навіть придумали хештег #ОляРятуйЄвробачення.

 

  • "Так їдь, обов'язково! Ти порвеш всіх!" - inna_boychuk
  • "О! Ось на таке я згоден" - steshak
  • "Оля,там вчора вже Леся зібралася!!!!Конкурентка вже є!!!" - olga_eva_dolls
  • "Було б супер" - olechkaviktorovna1990
  • "Оля зробить всіх" - lihodedlida
  • "Олічка їдьте по любому!!! Ось це буде рванина!!! Це круть!!!" - ravin_dimon_1983
  • "Було б супер!)" - nelya_victoria_mom
  • "Врятуй країну, Оля, ато дехто вже зірку впіймав, не будучи і близько зірками !!!" - калиниченкоjulia
  • "#ОляРятуйЄвробачення" - ___a.k.v___
  • "О даааа,покажи їм, які в Україні королеви ночі" - da.yana___
  • "Олю на Євробачення!!! Збираємо підписи" - valyshka_mit
  • "дааааа так би відразу, можна було і без відборів" - ushka_crazy
  • "О, Боже, Оля, невже ми дочекалися???" - vonaviartem.

Нагадаємо, раніше фото Олі Полякової з прем'єри фільму "Свінгери 2" в ефектній сукні з розрізом, через який було видно довгі ноги співачки, викликало фурор в соціальних мережах.

До речі, під час зйомок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова сяяла в сміливих образах і стильних вбраннях.

Відео: РБК-Україна

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