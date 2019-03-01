Оля, рятуй країну: Полякова натякнула, що хоче на Євробачення

Ще одна українська зірка натякнула на те, що могла б гідно представити Україну в Ізраїлі на пісенному конкурсі Євробачення 2019
Після того, як телеведуча Леся Нікітюк оголосила, що не може стояти осторонь від гнітючих подій навколо Національного відбору і відмов його учасників від Євробачення 2019, запропонувала свою кандидатуру в якості співачки на конкурс, ще одна знаменитість натякнула на те, що б легко впоралася з цією місією.
У своєму Instagram Оля Полякова зробила публікацію з таким текстом: "Одного разу ти запитаєш мене: "Хто поїде на Євробачення?". І я відповім: "Ніхто". І ти заснеш спокійно, так і не дізнавшись, що на Євробачення поїду я!".
Скріншот: (instagram.com/polyakovamusic)
Звичайно ж підписники оцінили гумор артистки, однак побачили в цьому жарті лише частку жарту і пообіцяли активно підтримувати кумира, якщо раптом вона всерйоз зважитися поїхати на Євробачення і навіть придумали хештег #ОляРятуйЄвробачення.
Нагадаємо, раніше фото Олі Полякової з прем'єри фільму "Свінгери 2" в ефектній сукні з розрізом, через який було видно довгі ноги співачки, викликало фурор в соціальних мережах.
До речі, під час зйомок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова сяяла в сміливих образах і стильних вбраннях.
Відео: РБК-Україна