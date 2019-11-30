Розкута Даша Астаф'єва розповіла про вподобання в ліжку

Даша Астаф'єва звикла роздягатися на камеру і кружляти голову шанувальникам. Її фотосети приносять фанам артистки справжнє естетичне задоволення, адже зірка вміє триматися кадрі незалежно від того, чи є на ній щось з одягу, чи ні. Наприклад, днями Даша блищала в пікантній вечірній сукні в підлогу з важкого чорного оксамиту з глибоким декольте і прозорими вставками з боків – вбрання в точності повторювало її сексуальні вигини. Але співачка не тільки може собі дозволити з'являтися на публіці в провокативних образах, але й відкрито говорити на інтимні теми. У програмі "Ніч в барі" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" Даша зізналася у своїх уподобаннях в ліжку, а також поділилася подробицями особистого життя.

Разом із запрошеними гостями – екс-"віагрянкою" Мішею Романової, а також блогером і колишньою нареченою Віталія Козловського Раминою Есхакзай вона обговорила деталі особистого життя.

Так, Даша зізналася, що через неї билися чоловіки, вона особисто платила за коханого в ресторані, а також колись помилилася чатом під час інтимного листування. "Тільки думаєш: "Хоч би не відправити", і все одно відправляєш", - зі сміхом згадала зірка. Потім їй довелося просто віджаруватися, щоб перебороти незручність перед співрозмовником.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка зізналася, що її сексуально зухвалий і агресивний сценічний образ не відповідає істинним вподобанням зірки в сексі.

"Я не дуже люблю навішений мені образ БДСМ-діви. Я не люблю в інтимі іграшки та фізичні поняття. Я навіть не люблю швидкість. Я люблю, наприклад, тантричний секс, тонкі, щирі і справжні відчуття", - запевнила вона.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Зірка принагідно згадала неприємний інцидент з дитинства, який стався з нею по необережності. "Я займалася акробатикою, прийшла на півгодини раніше і вирішила повторити зв'язку вправ на м'якій доріжці. Бігла, розігналася і стрибнула в яму без мата – зламала дві руки", - ділиться Даша.

Відео: YouTube/Люкс ФМ

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва похвалилася видовищним фотосетом на фоні пейзажів Ісландії.