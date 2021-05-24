Раміна Есхакзай розкрила подробиці заручин: я могла б задихнутися

Адвокат згадав, що познайомився з Раміною, коли шукав сеціальні номери на автомобіль.

"Я шукав номери на автомобіль з конкретними цифрами. Я близько півроку шукав комбінацію цифр і мені друзі скинули Stories, що Раміна продає автомобіль і номери. І комбінація 5533 мені підходила. Я їй написав в Instagram, що я шукаю такий номер. Вона сказала, що не проти і їх можна купити, скинувши їй на карту передоплату для впевненості. Ми зустрілися в МРЕВ, я придбав номери, які в кінцевому підсумку перейшли у відносини і пропозицію", - розповів Євген.

Однак за словами Раміни, у них була ще й друга зустріч, яка передувала відносинам. Пронін прийшов їй на допомогу, коли у неї трапилася неприємність з орендованою машиною.

"Я продала машину і взяла в оренду дешеву, китайську. І одного разу я виходжу з супермаркету, а у мене ключ ламається. Я не можу завести машину. Я зняла Stories і запитала підписників, що робити. І Женя написав, що потрібно мати плоскогубці, які в підсумку сам і привіз", - додала дівчина.

Раміна Есхакзай та Євген Пронін збираються одружитися (фото: instagram.com/raminalalala)

Також наречений і наречена розповіли і про заручини, яка повинні була бути досить оригінальними. Євген збирався просити руки і серця коханої під водою під час дайвінгу, проте в процесі передумав.

"У нас був дайвінг і я взяв кільце з собою, надів на свій мізинець і пірнув в океан разом з нею. Але плаваючи годину і дивлячись, які у Раміни виникають складнощі з киснем, я зрозумів що так можна нашкодити. Тому вирішив зробити банально, ввечері, після вечері на понтоні", - розповів Пронін.

Раміна зізналася, що рада такому його рішенню.

"Добре, що це не було під водою, ми занурилися на 10 метрів і мені було дуже важко дихати після коронавірусу, яким я перехворіла. Тому я впевнена, що якби він там мені зробив, я б могла задихнутися", - зазначила Есхакзай.

Коли ж дівчина отримала бажану обручку, вона тільки подякувала коханому і сказала, що їй потрібно подумати. На що він заявив, що йому потрібна конкретна відповідь "так" або "ні", на що Раміна сказала "Так".

Раміна Есхакзай отримала пропозицію від коханого на Мальдівах (фото: instagram.com/raminalalala)