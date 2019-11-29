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Ракет потрапила в спину: Олег Винник здивував визнанням про невдале побаченні

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.11.2019 - 11:18
Ракет потрапила в спину: Олег Винник здивував визнанням про невдале побаченні
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Винник розповів, як героїчно вступив у непростій ситуації

Вже 4 грудня в столичному Палаці "Україна" відбудуться зйомки великого концерту - "Ніч Суперхітів", який телеканал "1+1" покаже у новорічні свята. На одній сцені зберуться найзатребуваніші зірки українського шоу-бізнесу, які виконають свої найяскравіші хіти 2019 року. Сьогодні стало відомо, що справжній перформенс влаштує на головній новорічній сцені країни й кумир мільйонів - Олег Винник, який раніше розповів, чому права рука чоловіка завжди має бути вільною. Співак також розсекретив, яким хітом буде радувати глядачів:

"Новорічні концерти створюються для того, щоб дарувати людям святковий настрій. Саме тому для свого виступу я, не роздумуючи, обрав запальну композицію "Наталя-Наталі". Вона яскрава, весела, танцювальна. До того ж, в кінці року, добре попрацювавши, так хочеться махнути у теплі краї!”.

Олег розповів, що обожнює новорічні свята та згадав кумедний випадок, який стався з ним під час одного зі святкувань: "Я обожнюю новорічну атмосферу: аромат ялинки, подарунки, вогники, салюти! До речі, дуже люблю власноруч запускати феєрверки. Одного разу, правда, пам’ятаю, піротехнічна ракета випадково втрапила у спину моєї дівчини. І я, як той супергерой, накрив її своїм кашеміровим пальто. Шарф прогорів, але, на щастя, ніхто не постраждав".

Ракет потрапила в спину: Олег Винник здивував визнанням про невдале побаченні

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Також на глядачів чекають динамічні ритми від гурту "Время и Стекло", запалить сцену популярний гурт THE HARDKISS, відома українська співачка NK подарує українсько-латиноамериканські мотиви, гурт DZIDZIO принесе багато сміху та гумору. Прима-балерина Національної Опери України, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар та прем'єр Олександр Стоянов втілять на сцені новорічну балетну казку. Виробництво проекту здійснюватимуть творці найрейтинговіших шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" - команда великих розважальних проектів "1+1 Продакшн" під керівництвом Володимира Завадюка, а режисерами-постановниками стануть Наталія Лисенкова, Наталія Ровененська і Марія Григоращенко, чия частина перфомансу для популярної американської артистки Pink викликала світовий фурор.

Побачити яскраве новорічні шоу "Ніч Cуперхітів" наживо, можна купивши квитки на концерт, який відбудеться вже 4 грудня в Палаці "Україна". А телеверсія буде показана в ефірі телеканалу "1+1" на новорічні свята.

Нагадаємо, раніше Винник розповів про доленосної зустрічі, яка привела його до слави.

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