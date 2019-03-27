П'янить і полонить: Леся Нікітюк в сміливому вбранні блиснула глибоким декольте

Леся Нікітюк часто ділиться особистими фото і кумедними кадрами з життя, які тут же починають обговорювати її шанувальники, не забуваючи обдарувати телеведучу компліментами. Зараз шоувумен активно знімається в програмі "Хто проти блондинок?" і рахує дні до кінця напруженого графіка. Втім, вона не забуває балувати інтернет-аудиторію знімками у вражаючих нарядах, публікуючи в Instagram кадри з закулісся.

Так, на новому фото Леся постала в трендовій сукні-піджаку зі шнурівкою по боках і на рукавах від відомого українського дизайнера Андре Тана. Вбрання вона скомбінувала з ще одним модним елементом гардеробу – велосипедками. Правда, у випадку ведучої вони були сітчастими, що надавала образу родзинку і пікантність.

"Якщо хочеш бути в порядку, ходи на роботу кожен день!" - залишила підпис англійською мовою зірка.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не змогли пройти повз настільки пікантного фотосету і почали захоплюватися її зовнішнім виглядом і сміливим образом.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Бомбічна", "Леся, ну ти даєш.. Краля!", "Яка ж ви крута", "Щось я не можу зрозуміти, що знизу одягнене... Але п'янить, розбурхує", "Прекрасний метелик", "Красуня", "Чому ти така гарна?", "Лесюня, Ви Богиня!", "Яка ж ви крута", - писали фоловери.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала, як виглядала в 17 років. Ведуча позує з рожевою помадою і стрижкою каре.

До слова, Леся Нікітюк в неоновому міні показала струнку фігурку на камеру, зробивши пару кадрів в гримерці.