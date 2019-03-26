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Спокуслива лялечка: Леся Нікітюк в неоновому міні-платті блиснула витонченою фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2019 - 13:46
Спокуслива лялечка: Леся Нікітюк в неоновому міні-платті блиснула витонченою фігурою
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк активно знімається в нових випусках шоу "Хто зверху?"

Леся Никитюк зараз активно ділиться з шанувальниками новими образами - один яскравіше іншого. І, швидше за все, підписники телеведучої ще довго будуть милуватися трансформаціями своєї улюблениці. Справа в тому, що на даний момент проходять зйомки нового сезону популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", ведучими якого є Леся Нікітюк та Сергій Притула. Так що знімальні дні в розпалі, а це значить, що і нові наряди ведуча ледве встигає вчасно сфотографувати і опублікувати на своїй instagram-сторінці.

Один з недавніх образів перевершив всі найсміливіші очікування. Так, в розділі сторіз Нікітюк опублікувала короткі відео, на яких милується собою в дзеркалі.

Никитюк Леся в мини-платье

 

При цьому на Лесі - яскраве міні-плаття блакитного кольору з тканини "під металік". Плаття на тонких бретельках підкреслює тонку талію і похвальний бюст телеведучої. У такому вбранні вона виглядає дуже ефектно.

Волосся блондинки завите у великі локони. На жаль, не видно образ в цілому, зокрема - обувт Никитюк.

Сама ж Леся, обертаючись перед дзеркалом, з гумором прокоментувала відео: "Це образ мого дня - лялечка".

І правда, в такій сукні і з такою зачіскою Леся походу на довгоногу красуню-барбі.

Леся Никитюк

Спокуслива лялечка: Леся Нікітюк в неоновому міні-платті блиснула витонченою фігуроюЯскрава Леся Нікітюк

І до речі, раніше Нікітюк вже блищала в різних образах, в яких з'явилася на зйомках "Хто зверху?". І до речі, попереднє плаття також було довжини міні, синього кольору і в пайєтках. Тільки зачіска тоді була інша - сильний хвіст на потилиці і чубчик. Безумовно, шанувальники телеведучої в один голос відзначили - "красуня".

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сміливому вбранні "нарвалася" на комплімент від Олі Полякової. Провідна приміряла трендовий предмет гардероба - подовжений піджак-плаття асиметричного крою на одне плече.

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