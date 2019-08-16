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"Ви пробачили б зраду?": переможниця Холостяка 9 заговорила про особисті проблеми

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.08.2019 - 11:46
"Ви пробачили б зраду?": переможниця Холостяка 9 заговорила про особисті проблеми
Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Романтичний образ на фото Даша супроводила міркуваннями на серйозну тему

Переможниця шоу Холостяк 9 Даша Квіткова мабуть одна з небагатьох учасниць шоу, яка змогла побудувати романтичні стосунки з головним героєм передачі після закінчення проекту. Поки ще рано стверджувати, що міцна пара склалася і буде весілля, але й заперечувати, що закохані виглядають щиро життєрадісними і задоволеними один одним не станемо.

&quot;Ви пробачили б зраду?&quot;: переможниця Холостяка 9 заговорила про особисті проблеми

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша в перервах між побаченнями і романтичними вечорами з коханим Микитою Добриніним активно веде свій блог Instagram, в якому після шоу значно додалося підписників і ділитися найпотаємнішими подробицями своєї любовної історії. Однак останні пости не на жарт налякали фоловерів дівчини — Даша заговорила про проблеми у відносинах.

&quot;Ви пробачили б зраду?&quot;: переможниця Холостяка 9 заговорила про особисті проблеми

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Перебуваючи у відносинах з чоловіком/дівчиною, чи розповідаєте ви своїм друзям про ваші з ним/нею особисті проблеми? Про сварки, непорозуміння і т. д. Я знаю, що багато психологів радять виговорюватися, але я великий противник цього", - Даша написала під фото, на якому позувала в запаморочливій шикарній сукні.

І тут же додала, що не вітає такої відвертості:

"По-перше, друзі можуть порадити що-небудь, але як правило, ці поради підходять тільки під їх пару і їх відносини, але ніяк не під ваші. По-друге, я завжди ставлю себе на місце свого партнера. Як йому буде і що він буде відчувати, коли ми будемо бачитися з людьми, які в курсі всіх спільних сварок".

&quot;Ви пробачили б зраду?&quot;: переможниця Холостяка 9 заговорила про особисті проблемиФото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

У висновку додала, що вважає розбіжності пари справою самих закоханих і радить не поспішає виносити сміття з хати:

"Я думаю, що друзі ніяк не допоможуть вам вирішити проблеми всередині пари, з урахуванням того, що приятелі чують тільки вашу версію подій. Якщо цінуєте партнера, обговорюйте всі розбіжності з ним".

Підписниці занепокоїлися, чи не про себе пише "холостячка", але Даша запевнила, що це лише міркування на задану тему, тоді дівчата знайшли що сказати і від себе.

  • Останні пости трохи дивні у Вас Даша, зради, сварки, сподіваюся у Вас все шоколадно )) - @ratkeinna про що просять, про те і пишу)
  • Сходіть до психолога і пробачите ))) адже це тимчасові труднощі. Звичайно не варто просити поради у друзів. Все буде добре, Дашунь - @anastasiya777kitsyne У мене все класно, пост не про мене)
  • На мою думку краще нікому нічого не говорити, а краще сісти і поговорити зі своєю коханою людиною.
  • Не можна говорити своїм друзям а особливо подрузі про сварки зі своїм хлопцем. Зі свого гіркого досвіду таке було і моя ж подруга писала йому і говорила дуже погані речі ,а все тому що мій молодий чоловік їй подобався .Краще за все тримати в собі!!!!!!

Щоб не вийшло непорозумінь, як з минулим постом, Даша в новій публікації, яка стосувалася теми зрад, вирішила одразу уточнити, що мова піде не про їх пару.
"Те, про що я збираюся зараз з вами поговорити, ніяким чином не пов'язано з Микитою. Це одна з тем, яку ви просили порушити. Дізнавшись про зраду коханої людини, чи змогли б ви пробачити його?", - запитала дівчина в аудиторії.

"Моя думка - зраду, як і інші образи, треба прощати. Прощати і відпускати, в першу чергу для себе. Прощення настане тоді, коли ситуація, людина більше не будуть викликати жодних емоцій", - мудро уточнила господиня блогу.

"Бути разом після зради? Чи спілкуватися? Це залежить від вас і від ситуації у вашій родині. Але я б не забувала, що як потерпіла сторона, розмір завданої шкоди - ви визначаєте самі і якщо вам вистачить "слів і обіцянок", то не варто дивуватися, що вами з легкістю знехтують ще...і, можливо, не раз. Чи не знехтують", - на завершення посту зазначила Квіткова.

Варто відзначити, що нещодавно Дарья Квіткова поділилася унікальними кадрами з коханим в домашній обстановці.

А ще закохані не скупляться на публікації спільних фото, так Микита Добринін і Дарина Квіткова поділилися кумедними фото з Одеси.

А ще у мережі можна побачити, як Холостяк 9 з обраницею влаштував пляжні розваги біля басейну.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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