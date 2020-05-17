Вас не лякає? Джамала в стильному платті задумалася про життя після карантину

Артистка вразила шанувальників своїм стильним одягом і пофілософствувала
Джамала дуже відповідально підійшла до дотримання карантину. Вона практично не виходила з дому. Можливо велику роль зіграло те, що вона перебуває на останніх місяцях вагітності. При цьому у співачки вже є дворічний син Емір-Рахман. Всупереч карантину, співачка не сиділа без діла – вона влаштовувала онлайн-виступи та приміряла стильні образи для домашніх фотосетів.
Співачка опублікувала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram, а також поміркувала про життя після карантину.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Людина, звичайно, звикає до всього. Вас не лякає, що карантин закінчується і тепер потрібно буде звикати до нових реалій? Не страшно виходити у світ?" – написала Джамала.
Користувачі мережі прокоментували пост артистки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що вагітна Джамала раптово змінила колір волосся. При цьому взагалі співачка часто експериментує з волоссям.
Автор: Іван Романенко