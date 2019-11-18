Стрибок у минуле: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомились з учасниками гурту Scorpions

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян (фото: прес-служба)

Зіркова пара побувала за лаштунками концерту всесвітньо відомих рокерів

Зіркова пара українського шоу-бізнесу Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відвідали концерт німецького гурту Scorpions, що на минулому тижні відбувся у столичному Палаці спорту. Також подружжя потрапило за лаштунки і познайомилось з легендами світової рок-музики. Сумісним фото вони поділитися в інстаграм.

“Ця зустріч - стрибок у минуле, дитинство та юність. Романтичні рокери, чия музика на дискотеках та в моменти перших поцілунків примушувала моє серце битися швидше. Від ностальгії та пригаданих емоцій хотілося обійняти кожного учасника гурту”, — коментує Тоня.

Мірзоян і Матвієнко разом з учасниками гурту Scorpions

Матвієнко та Мірзояну видалось не лише поспілкуватись та сфотографуватись з артистами, але ще і отримати автографи на музичному інструменті Арсена:

“Я приїхав на концерт прямо з репетиції сольника у Палаці “Україна”, до якого готуюсь на 26 листопада. Я був з гітарою. Тепер її прикрашають автографи тих самих рокерів, чиї пісні всю мою молодість голосно лунали з магнітофону на весь шостий мікрорайон Запоріжжя”, — розповів Арсен.

Нагадаємо, раніше Арсен Мірзоян презентував спільний трек з лідером гурту "СКАЙ" Олегом Собчуком! Результатом їх творчого експерименту став спільний трек "Іграшкова зброя". Ідея заспівати в дуеті прийшла до Мірзояна під час вистави Ladies Night, у якій артисти грають разом. В ті часи він і написав слова та музику до “Іграшкової зброї”, проте для дуету не вистачало ще одного справжнього рокера. За словами Арсена, цей трек — ілюстрація дружби з Олегом.