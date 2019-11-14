Всесвітньо відомий рок-музикант заспівав у центрі Києва

Клаус Майне відвідав Київ (Колаж РБК-Україна)

Соліст групи Scorpions-Клаус Майні дав концерт у Києві та прогулявся вулицями міста

Група Scorpions прилетіла до Києва, щоб дати свій концерт для шанувальників. Після виступу лідер рок-колективу Клаус Майне прогулявся по осінньому Києву і навіть заспівав легендарну пісню групи Still Loving You. Клаус здійснив прогулянку по Володимирській гірці, Михайлівській площі, також побачив новий пішохідний міст.

На вулицях Києва Майне зустрів чимало своїх фанатів і виконав для них хіт групи.

Так, на Михайлівській площі, Клаус Майне під акомпанемент вуличного піаніста заспівав пісню Scorpions Still Loving You.

Біля музиканта відразу ж зібрався натовп людей, які хотіли отримати автограф соліста, Клаус із задоволенням це зробив, не відмовляючи нікому.

Також музикант розмістив на своїй сторінці Instagram коротке відео про Київ, який він, до речі, дуже любить. Клаус сказав, що вже багато років приїжджає з концертами в Україну, був у багатьох містах. Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани.

Друзі! Сьогодні із задоволенням показавши Київ одному і одному з улюблених музикантів моєї юності - лідеру призера німецького рок-гурту Scorpions Клаусу Майне. Прогулялися Михайлівського площею, парк «Володимирська гірка». Дуже сподобався Клаусу наш пішохідного-велосипедний міст. На вулицях Києва він зустрів чимало своїх прихильників. І навіть заспівав. Клаус сказавши, що вже багато років приїжджає з концертами Україну, був у багатьох містах. Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. Клаус Майне пообіцяв повернутися. Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 13 листопада 2019 р.

Клаус Майне заспівав у Києві (Facebook)