Стрибав з другого поверху: знайомі Олега Винника розсекретили його таємниці

В ексклюзивному новорічному випуску ток-шоу «Говорить Україна» з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі «Україна» 27 грудня о 19:50, розкажуть невідомі подробиці життя співака Олега Винника. У студії з’являться люди, які знали його ще до шаленої популярності, а сам співак пройде тест на детекторі брехні.

Напередодні Нового Року до студії «Говорить Україна» завітали друзі співака Олега Винника, які розкрили невідомі факти його біографії. У випуску «Усі секрети Олега Винника: що покаже новорічний детектор», вчителька артиста та його друзі розповіли, яким він був у юні роки.

«У старших класах, з розповідей очевидців, Олег заклався з однокласниками, що вистрибне з вікна другого поверху. Він вистрибнув – виграв спір, отримав п’ять шоколадок. Довів – дотримав слова», - ділиться знайома родини Олега Винника.

«Часто після школи Олег біг не додому, а до будинку культури, де грав на гітарі. Сам займався музикою, іноді сідав на пеньок і грав, складав мелодії, а люди приходили його послухати», - пригадує жінка.

Вчителька співака, яка викладала у нього фізику, була переконана, що на нього чекає успіх у технічній сфері.

«Олег фізикою цікавився, особливо технікою, коли ми вивчали механічний рух. Мені здалося, він мріяв мати мотоцикл, але мама його була мудрою жінкою, тому замість мотоцикла купила йому гітару, - говорить вчителька Олега Винника на каналі «Україна» і додає, - Мама хвилювалася, щоб Олег не виріс хуліганом чи бандитом, а бажала, щоб він був хорошою, чесною, доброю людиною. Мама часто приходила до школи, щоб дізнатися, як у Олега справи. Він був хорошим учнем, активним на уроках, спокійним, сором’язливим, але користувався авторитетом серед однокласників. Думала, що він після закінчення школи вступить у радіо-технічний інститут, але він обрав інший шлях. Я рада за нього, адже є шанувальницею його пісень і дуже пишаюся ним».

Викладачка співака розповіла, що Олег почав працювати у 15 років. Тоді на літніх канікулах майбутній співак допомагав у колгоспі скирдувати солому і так допомагав родині.

У студії «Говорить Україна» Олег Винник вперше пройде детектор брехні, де відповість на хвилюючі мільйони його прихильників питання, а близькі люди поділяться несподіваними фактами з життя артиста, які раніше ніхто не знав.

Нагадаємо, раніше Винник розповів про гонорар і райдер в новорічну ніч.