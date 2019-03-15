Ховай косметику! Лілія Ребрик умилила мережу прудкістю крихітки Поліни

Шанувальники Ребрик також розповіли про витівки своїх дітей
Лилия Ребрик – счастливая мама двоих прекрасных дочек. При этом если старшей Диане уже исполнилось 6 лет. То крошке Полине еще нет и года – девочка родилась в конце апреля 2018 года. Однако уже сейчас радует родителей (Лилия Ребрик и ее муж – танцор Андрей Дикий) гиперактивностью и любознательностью. К слову, Лилия неоднократно отмечала, что за маленькой Дианой такого не наблюдала. А Полина действительно очень активный ребенок, она быстро растет и развивается.
Так, молодая мама опубликовала на своей instagram-страничке очень милое и трогательное фото, на котором со спины фотографирует Полинку в цветастом комбинезоне. На снимке видно, что девочка устроила маме "праздничный кавардак". Девочка тянется к косметике мамы на трюмо. При этом крошка все сметает на пол, где уже громоздятся вещи.
Лилия Ребрик решила дочери не мешать и стала позади.
"Началось! Прячь, мама, косметику", - в шутку пишет Ребрик.
Лилия Ребрик и ее маленькая дочка Полина
"Когда ребенка не слышно пару минут, значит – она красоту наводит. Знакомая картина? Вот откуда это у девочек?" – спрашивает у подписчиков Лилия.
Безусловно, поклонники актрисы и телеведущей поспешили оставить умиленные отзывы.
Дочки Лилии Ребрик: старшая Диана и младшая Полина
Лилия Ребрик с семьей
К слову, до этого Лилия Ребрик вышла в свет с 6-летней дочкой Дианой, посетив презентацию мультфильма.
Напомним, ранее Лилия Ребрик показала уникальное семейное фото с дочкой, мамой и бабушкой.
К слову, Лилия эксклюзивно для LITE также поделилась топ-6 рекомендациями по питанию, которые позволяют ей оставаться в роскошной форме.