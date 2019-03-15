Ховай косметику! Лілія Ребрик умилила мережу прудкістю крихітки Поліни

Шанувальники Ребрик також розповіли про витівки своїх дітей

Лилия Ребрик – счастливая мама двоих прекрасных дочек. При этом если старшей Диане уже исполнилось 6 лет. То крошке Полине еще нет и года – девочка родилась в конце апреля 2018 года. Однако уже сейчас радует родителей (Лилия Ребрик и ее муж – танцор Андрей Дикий) гиперактивностью и любознательностью. К слову, Лилия неоднократно отмечала, что за маленькой Дианой такого не наблюдала. А Полина действительно очень активный ребенок, она быстро растет и развивается.

Так, молодая мама опубликовала на своей instagram-страничке очень милое и трогательное фото, на котором со спины фотографирует Полинку в цветастом комбинезоне. На снимке видно, что девочка устроила маме "праздничный кавардак". Девочка тянется к косметике мамы на трюмо. При этом крошка все сметает на пол, где уже громоздятся вещи.

Лилия Ребрик решила дочери не мешать и стала позади.

"Началось! Прячь, мама, косметику", - в шутку пишет Ребрик.

Лилия Ребрик и ее маленькая дочка Полина

"Когда ребенка не слышно пару минут, значит – она красоту наводит. Знакомая картина? Вот откуда это у девочек?" – спрашивает у подписчиков Лилия.

Безусловно, поклонники актрисы и телеведущей поспешили оставить умиленные отзывы.

"Такое бывает не только с девочками))"

"Знакомая ситуация"

"Моя младшая, пока губы не накрасит, не выйдет из дома – 2.7 годика"

"Знайомо, племінниця так само робить, даже в чотири роки. Так що косметика в нас чим подальше лежить"

"Красивое у Вас платье. Дочка вообще супер"

"Клас, у вас ростет справжня леді"

"Красотки! Что есть у мамы, то должно быть и у доченьки - это у нас так"

"У мене за 1,7 роки в косметичці залишились більш менш пристойні тільки туш та олівець для очей"

"Мой сын все хочет помочь мне накраситься: мама, давай я тебя накрашу! Покрасил мне тушью брови и волосы"

"Яка Полiнка вже доросла!"

"Дівчатка в косметиці або в прикрасах, а хлопчики в блендерах, фенах сидять"

"Маленькая красавица, дамочка"

Дочки Лилии Ребрик: старшая Диана и младшая Полина

Лилия Ребрик с семьей

К слову, до этого Лилия Ребрик вышла в свет с 6-летней дочкой Дианой, посетив презентацию мультфильма.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала уникальное семейное фото с дочкой, мамой и бабушкой.

К слову, Лилия эксклюзивно для LITE также поделилась топ-6 рекомендациями по питанию, которые позволяют ей оставаться в роскошной форме.