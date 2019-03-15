Ховай косметику! Лілія Ребрик умилила мережу прудкістю крихітки Поліни

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Ребрик також розповіли про витівки своїх дітей

Лілія Ребрик – щаслива мама двох прекрасних дочок. При цьому якщо старшій Діані вже виповнилося 6 років. То крихітці Поліні ще немає і року – дівчинка народилася в кінці квітня 2018 року. Проте вже зараз радує батьків (Лілія Ребрик і її чоловік – танцюрист Андрій Дикий) гіперактивністю і допитливістю. До речі, Лілія неодноразово зазначала, що за маленькою Діаною такого не спостерігала. А Поліна дійсно дуже активна дитина, вона швидко росте і розвивається.

Так, молода мама опублікувала на своїй instagram-сторінці дуже миле і зворушливе фото, на якому зі спини фотографує Полінку у квітчастому комбінезоні. На знімку видно, що дівчинка влаштувала мамі "святковий розгардіяш". Дівчинка тягнеться до косметики мами на трюмо. При цьому крихітка все змітає на підлогу, де вже громадяться речі.

Лілія Ребрик вирішила донці не заважати і стала позаду.

"Почалося! Ховай, мама, косметику", - жартома пише Ребрик.

Лілія Ребрик і її маленька донька Поліна

"Коли дитину не чути пару хвилин, значить – вона наводить красу. Знайома картина? Ось звідки це у дівчаток?" – запитує у підписників Лілія.

Безумовно, шанувальники актриси і телеведучої поспішили залишити розчулені відгуки.

"Таке буває не тільки з дівчатами))"

"Знайома ситуація"

"Моя молодша, поки губи не нафарбує, не вийде з хати – 2.7 рочки"

"Знайомо, племінниця так само робить, навіть у чотири роки. Так що косметика у нас чим подалі лежить"

"Гарне у Вас плаття. Донька взагалі супер"

"Клас, у вас зростає справжня леді"

"Красуні! Що є у мами, то має бути і в донечки - це у нас так"

"У мене за 1,7 роки в косметичці залишились більш менш пристойні тільки туш та олівець для очей"

"Мій син все хоче допомогти мені нафарбуватися: мама, давай я тебе накрашу! Пофарбував мені тушшю брови і волосся"

"Яка Полінка вже доросла!"

"Дівчатка в косметиці або в прикрасах, а хлопчики в блендери, фенах сидять"

"Маленька красуня, пані"

Доньки Лілії Ребрик: старша Діана і молодша Поліна

Лілія Ребрик з сім'єю

До речі, до цього Лілія Ребрик вийшла у світ з 6-річною донькою Діаною, відвідавши презентацію мультфільму.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала унікальне сімейне фото з донькою, мамою та бабусею.

До речі, Лілія ексклюзивно для LITE також поділилася топ-6 рекомендацій по харчуванню, які дозволяють їй залишатися в розкішній формі.