Прозоре міні і колготки в сітку: Надя Дорофєєва захопила зухвалим образом

Популярна співачка Надя Дорофєєва вміє підігріти інтерес публіки не лише своєю творчістю, але й сміливими вбраннями. Якщо в повсякденному житті вона віддає перевагу молодіжному стилю та кежуал, то на сцені легко перевтілюється в зухвалу фатальну красуню, від якої неможливо відірвати очей. Так, під час масштабного концерту MONATIK'а на київському Олімпійському стадіоні, який відбувся 1 червня, артистка з'явилася в сміливому вбранні і станцювала спекотні танці під їх спільний трек "Глубоко". Фото свого образу Надя поділилася в Instagram.

На знімку співака дефілює по сцені з мікрофоном у руці. На ній – прозоре яскраве плаття-туніка, під яким легко вгадуються обриси чорного боді. Вона доповнила зухвалий лук сітчастими колготами і підв'язкою на ногу, інкрустованою камінням.

Окремо варто сказати про макіяжі Наді. Він не поступався за епатажностю її вбранню. Його головний акцент – бузкові губи. Великі локони обрамляли обличчя зірки і спадали на плечі, доповнили її сценічний образ.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Яка була божевільна енергетика на Олімпійському! Фото за 5 хвилин до виходу ...Така серйозна. Окреме спасибі за мій костюм неймовірному Івану Фолову", - написала вона.

Шанувальники були захоплені образом своєї улюблениці. Її вбрання викликало ефект вибуху бомби, а фани поспішили обсипати сексапільну Надю компліментами.

"Дуже красиве вбрання", "Неймовірна", "Ви небезпечні, і це безумовно", "Наша королева!", "Класний костюм. Бомба", "Дівчина, навіщо так красиво, ви сама неймовірна людина", "Сексі-кішечка", "Кожне фото, гідно захоплення Вашою красою","Нереальний образ. Нереальне виступ. Нереальні Ви!", "Костюм чудовий", - писали коментатори.

Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя опублікувала кілька кадрів, зроблених під час спільного номера з Дмитром Монатиком. Ефектна співачка не тільки співала, але спокушала глядачів відвертими рухами в танці.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва підкорила появою у відвертому образі бунтарки.

Раніше "неонова" Надя Дорофєєва повеселилася на вечірці в міні-шортах і боді з екстремальним декольте.