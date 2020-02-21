ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Молода наречена Павліка зізналася, чому його молодший син не прийде на весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2020 - 15:40
Молода наречена Павліка зізналася, чому його молодший син не прийде на весілля
Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Репяхова зізналася, що всі в їх сім'ї хочуть миру

10 червня у Дніпрі відбудеться гучне весілля Віктора Павліка і його молодої нареченої Катерини Репяхової. У програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» стали відомі ексклюзивні подробиці майбутнього святкування.

За словами Катерини Реп’яхової, її наречений не любить, коли вона занадто нафарбована.

«Взагалі Віктор Франкович дуже не любить мене нафарбованою, він говорить, що я відразу як лялька красива. Тому моє завдання здивувати його мінімалізмом, - ділиться Катерина Реп'яхова в програмі «Зірковий шлях», - на жаль, ми ще не доросли до такого рівня, щоб купувати сукню за 7 тисяч доларів. Тому я схиляюся до того, що це буде український дизайнер. Хочу ще дві сукні».

Молода наречена Павліка зізналася, чому його молодший син не прийде на весілля

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Список гостей Віктор із Катериною формували із найближчих – лише родичі та близькі друзі. У списку запрошених уже 80 гостей, серед яких діти Віктора від попередніх шлюбів, крім найменшого.

«Мені здається, це знущання. Я б не пішла на весілля до свого батька з новою дружиною», - ділиться наречена на каналі «Україна».

Молодшого сина на весіллі батька не буде. Тим часом співак із нетерпінням чекає, коли всі образи будуть у минулому.

«Мені здається, що лід ще не зрушив. Хоча Віктор мріє, щоб всі жили в мирі, щоб навіть якщо ми десь випадково зустрілися, не було ніяких нервів», - говорить Катерина Реп'яхова.

Сьогодні співак навіть удома не забуває дбати про кохану. Та Катя не єдина жінка, про яку турбується співак.

«Коли я собі минулої зими купила уггі, він сказав: «Давай Ларисі купимо такі ж. Ну, давай. І так буває часто», - ділиться Реп'яхова про колишню дружину артиста і додає, що приводів для ревнощів він не дає.

Та ділити Віктора з іншими жінками Катя не збирається. З ним вона планує створити міцну родину і вже навіть знає імена для їхніх майбутніх дітей.

Без криноліну: стиліст розповів про тренди весільних суконь 2020 року Вікторія Маремуха розповіла, як познайомилася зі своїм нареченим-французом і прогнала його зі спільної квартири
Новини України свадьбаВиктор Павлик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся