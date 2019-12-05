Просто жених і наречена: Різатдінова і Прохоров в білосніжних образах з'явилися разом на публіці

Різатдінова і Прохоров продовжують відвідувати світські вечірки
Навіть після завершення шоу Танці з зірками 2019 Анна Різатдінова та Олександр Прохоров продовжують спілкуватися і відвідувати разом світські вечірки. Нагадаємо, що в цьому році переможцями самого танцювального проекту країни стали актриса Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот. Срібло дісталося парі Різатдінова-Прохоров. При цьому Женя Кот у недавньому інтерв'ю для шоу "Слава +" відверто зізнався: "Взагалі для мене дивно, що вона [Анна Різатдінова] дійшла до фіналу. Незважаючи на танці, тому що це, в принципі, шоу не про танці, а про людей. Вона молодець..."
На хвилі популярності після Танців з зірками Анна та Олександр продовжують відвідувати різні заходи. Так, 4 грудня в Києві відбувся запис концерту "Ніч суперхітів", який побачать глядачі "1+1" на Новий рік. Судячи з усього, пару запросили не тільки на зоряну вечірку й спілкування з журналістами, але також ще раз представити свої танцювальні номери.
“Вчора був справжній зоряний небосхил. Головний новорічний концерт країни #нічсуперхітів. Дивіться скоро на каналі "1+1". Спасибі за можливість стати частиною такого свята", - підписала новий пост Різатдінова.
Анна різатдінова та Олександр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
При цьому на вечірку пара прийшла в повністю білих вбраннях. На Різатдіновій - вузька ажурна сукня з повітряними рукавами. Волосся зібране в романтичну зачіску. Прохоров також позує в білих штанях та в такій же білосніжній сорочці.
"Завжди користувалася успіхом у чоловіків": Різатдінова відверто розповіла про особисте життя після Танців з зірками 2019
Шанувальники української гімнастки поспішили прокоментувати її нове фото і появу з екс-партнером по Танцях.
Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova
Нагадаємо, раніше Різатдінова поділилася своїми секретами краси і розповіла, як же відчути себе королевою".