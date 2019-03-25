Ну просто Ван Дамм: зірка "Орла и Решки" показала приголомшливу розтяжку (фото)

Аліна Астровська

Ведуча зазначає, що ідеальної ваги немає - є прекрасне самопочуття

Аліна Астровська повідомила своїм прихильникам, що разом із тревел-шоу "Орел і Решка" вирушила знімати вже третій морський сезон популярного проекту. При цьому якось у геотегах Астровська "проговорилася", що на даний момент зйомки проходять на островах Антігуа і Барбуда в Карибському басейні.

Безумовно, поки що невідомі деталі зйомок. І найголовніше питання (кому дістався "орел", а кому "решка" в цьому випуску) залишається відкритим. Тим не менш, українська ведуча активно ділитися з шанувальниками яскравими фото з відпочинку/роботи. Крім трендових літніх образів, Астровська також встигла похвалитися прекрасною фігурою в купальнику.

Так, на своїй instagram-сторінці Аліна опублікувала фото, на якому позує в плавальному костюмі (з топом і шортами). При цьому телеведуча демонструє прямо-таки чудову розтяжку.

"Розтяжка дуже корисна. Позбавить вас від целюліту, і затисків. Підтягне шкіру і загальний тонус тіла. Я рекомендую!" – підписала один з "гнучких" знімків Астровська.

Аліна Астровська демонструє розтяжку (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Також Аліна зазначила, що отримала від шанувальників масу питань про харчування, тренування та спосіб життя.і. Але при цьому у неї не знайдеться легкої панацеї.

"Тут точно не буде чарівних дієт і рекомендацій!!! Я не тренер і не лікар дієтолог, у мене є моє тіло і особисті відчуття! Єдина порада, яку дам - відштовхуватися тільки від власного організму. Немає ідеальної ваги - є прекрасне самопочуття і здоров'я!" – підсумувала ведуча "Орла и Решки".

Спортивна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новими фото:

"Відмінний шпагат"

"Ого, круто!"

"Та з таким графіком, як у "Орел и Решка", їх перельотами, монтажем, недосипами можна і мінус 50кг скинути)"

"Ось це професійна підготовка до проб на зйомки))"

"Ван Дамм"

"Алечка, на вас завжди приємно дивитися"

"Шикарна вертикалка! Очманіти!"

"Як довго ти йшла до цього результату?)"

Нагадаємо, до цього Астровська відверто зізналася, як ледь не втратила життя.

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