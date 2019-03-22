Самая солнечная и легкая: звезда "Орла и Решки" показала стройные ножки на Карибах

Алина Астровская

Астровская поделилась трогательным воспоминанием

Алина Астровская отправилась со съемочной группой программы "Орел и Решка" на съемки нового, уже третьего, морского сезона. При этом, судя по геоотметкам телеведущей, съемки проходят на островах Антигуа и Барбуда в Карибском море. Пока что лишь известно, что выпуск из этих экзотических мест фанаты тревел-шоу смогут увидеть только в мае, поэтому не известно, кому именно выпал "орел", а кому "решка". Но пока что Алина Астровская показала свой воздушный летний образ.

Так, на опубликованных в instagram фото телеведущая продемонстрировала очень элегантный летний образ. На ведущей – черное разлетающееся на ветру платье с открытым плечом. К слову, платье также открывает спортивные ножки Астровкой. Известно, что телеведущая очень следит за собой. И тренируется даже во время съемок новых программ.

Летний образ дополняют соломенная шляпка, а также серебряные босоножки. Алина отметила, что купила их в каком-то аэропорту.

Стильная Алина Астровская на Карибах (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Также Алина сопроводила свой пост милым воспоминанием из детства:

"На вопрос: А где ты живешь девочка? Я отвечала: В доме счастья на улице мира! ))) и это абсолютная правда! В городе Донецке, на улице проспект Мира, стоит пятиэтажка на которой в то время красовалось огромное слово "СЧАСТЬЕ" - название мебельного магазина ) и над одной из букв было окно спальни нашей квартиры! Но мне кажется, я так и живу по жизни, не меняя улицу и дом в своей душе!" - пишет Астровская.

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новые фото:

Молодец! Так и нужно по жизни!

Шикарно выглядишь! С таким девизом нужно по жизни идти!

Какая вы красотка! Люблю смотреть передачи с вашим участием.

Мне очень Алина нравится, живая и интересная.

Потрясающая! Невероятная! Всего Вам самого доброго и прекрасного!

Красотуля легкая, игривая и жизнерадостная.

Какая вы красотка!

Ох эти ноги!

Все, живущие в Донецке, знают этот дом, и какой бы магазин там не находился, называют - дом, в котором Счастье))) Алина-землячка!! Из Донецка с любовью!

Какая красивейша!

Стильная Алина Астровская на Карибах (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Отметим, ранее звезда "Орла и Решки" восхитила романтичным образом в платье в горошек.

Напомним, до этого Астровская откровенно призналась, как едва не потеряла жизнь.