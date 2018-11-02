"Зібрав валізу, прилетів і залишився!": грек Andreas про переїзд до Києва, кар'єру співака і дружбу з російськими зірками

Фото: Співак Andreas (РБК-Україна/Віталій Носач)

Чим відрізняються закони українського і європейського шоу-бізнесу і чи складно стати зіркою за один день - артист Andreas у ексклюзивному інтерв'ю

Артиста на ім'я Andreas часто називають найвідомішим українським греком. Цей співак, режисер-постановник і дизайнер одягу вже близько дев'яти років живе в Україні. Колись він просто зібрав валізу і переїхав до Києва з Москви. На момент переїзду в столицю України він не був артистом з гучним ім'ям, адже раніше був зайнятий в індустрії моди. Кар'єру співака почав будувати тільки після того, як змінив місце проживання.

Зараз в Києві він активно розвиває свою творчість, займається зйомками кліпів для інших артистів, знімає й рекламу. Над більшістю кліпів він працює в рідній Греції, але знімає відео в основному для артистів-українців. Ще один напрямок роботи співака – бренд дитячого одягу, який він нещодавно представив в Україні.

Як артист поєднує життя в Україні з постійними переїздами в Грецію та інші країни, як починав бізнес в Україні і розвиває свою творчість - на ці та інші питання він відповідає в ексклюзивному інтерв'ю для RBC-Lite.

Андреас, як ви опинилися в Україні, чому вибрали саме нашу країну? Що крім суто робочих моментів вас приваблює тут?

Опинився я тут років дев'ять тому, живу тут наїздами-переїздами. Переїхав, до речі, дуже несподівано, навіть для себе! До цього я жив у Москві, займався модельним бізнесом, навчався в Інституті сучасного мистецтва, займався музикою. І, заробивши грошей, прийшов до того, що почав знімати кліпи.

А в Україні у мене завжди було дуже багато друзів. Зокрема, з Одеси, з Києва. Часто це були люди, які вчилися зі мною ще в Греції.

Фото: Співак Andreas ось вже дев'ять років живе в Україні, а кліпи артистам знімає в рідній Греції (instagram.com/andreasinternational)

Вони просто подзвонили і сказали: "Приїжджай до нас, тут дуже багато талановитих людей!". І, плюс до того, тут дуже доступні і низькі ціни на все, і можна зняти кліп за невеликий бюджет. Я просто зібрав валізу, полетів у Київ. Прилетів і залишився!

Тобто рішення далося легко? Чи замислювалися, їхати або ні?

Та особливо не замислювався. Ви знаєте, я дуже легкий на підйом. Вирішив спробувати тут свої сили. Тим більше, коли я зняв свій кліп, мене запросили попрацювати телеведучим на музичному телеканалі в Україні. Коли сюди їхав, у мене не було ніякого імені, адже я раніше займався більше модельним бізнесом, був зайнятий у фешн-індустрії. Але мріяв займатися творчістю, музикою. Тому приїхав сюди невідомою людиною і стартував "з нуля". Так, якийсь досвід був, але не ім'я, це точно.

Чим, на ваш погляд, українські правила і реалії шоу-бізнесу відрізняються від європейських?

Скрізь є якісь плюси і мінуси, підводні камені. Напевно, тут трохи складніше, я б сказав так. З чим це пов'язано – складно відповісти однозначно. Іноді буває складно до когось достукатися. Грають роль хороші зв'язки або фінансова складова. Треба мати багато грошей. У тому ж Лондоні з цим якось простіше.

Чому саме там простіше?

Якщо чесно, я вперше їхав у Велику Британію без особливого ентузіазму. Думав: що там робити? Ці манірні англійці, ця постійно похмура погода! А потім зрозумів, що це та країна, де я взагалі навіть хотів би жити! Ось така кардинальна зміна думки. Правда, щоб жити там, то треба мати багато грошей.

Так от, про різницю в правилах гри. Якщо ми говоримо про шоу-бізнес США чи Британії, то якщо ви дуже талановиті і незвичайні, вас можуть помітити, у вас можуть повірити і вкласти фінанси, зв'язки, досвід, спеціально відшукавши вас. Там є велика ймовірність того, що сьогодні ти нікому невідомий, а завтра – суперзірка. Там менеджери компаній самі відстежують цікавих людей і допомагають їм, якщо вони дійсно талановиті. Це повноцінна стабільно працююча індустрія.

Відео: Andreas & ft Riskykidd. Free - Selena (Youtube-канал ELLO)

В Україні – зовсім інша система. Тут потрібно, крім таланту, мати підгрунтя зі зв'язків, грошей. Тут можна роками пробивати стіну і не факт, що проб'єш. Якщо пощастить, можна досягти якогось рівня. Потрібно бути пробивним, налагоджувати контакти, мости. Але якогось алгоритму успіху немає ніде, за великим рахунком.

Звичайно, буває, коли артист отримує народну любов без жодних ротацій кліпів на телебаченні і пісень на радіо. Наприклад, мій колега Олег Винник робив концерти, виступав, гастролював. Це було наче сарафанне радіо. А потім з'явилася народна любов: завоювати її мріє кожен артист. Але є комерційні проекти, які виходять на якійсь рівень запланованої бізнес-схеми. Якщо люди тебе полюблять, можна далі творити, а якщо ні – будь-який проект закінчується і швидко забувається.

А чим відрізняється шоу-бізнес в Україні і в Росії?

В Україні дуже багато талановитих артистів. Людей, які не бояться експериментувати і з музикою, і з образами. Це дуже круто! Що стосується російського шоу-бізнесу, то там немає якихось нових відкриттів, крім, скажімо, Элджея, який зараз дуже популярний. А так в основному одні і ті ж особи. У масштабах Росії я не бачу артистів, які б руйнували канони в музиці, в образах, у стилі – у всьому. Таких імен я не бачу

Примітно, що дуже часто українські артисти займають перші місця в російських чартах, рейтингах.

Так, українських артистів в Росії дуже люблять. Зараз KAZKA займає перші місця в російських чартах, і це мене страшенно радує. В Росії тисячі людей слухають українську музику і розуміють, що саме в Україні постійно і регулярно з'являються нові дуже вартісні артисти з новим і незвичайним якісним продуктом.

Це класно, я вважаю, коли люди приймають артиста. Люди просто слухають музику, і багато з цих слухачів в Росії взагалі далекі від політики.

Фото: “В Україні можна роками пробивати стіну і не факт, що проб'єш. Якщо пощастить, можна досягти якогось рівня" - Andreas (РБК-Україна)

Розкажіть про зйомки кліпу в Греції - свою нову відеороботу, яку ви представили недавно.

Так, цей кліп ми знімали в Греції, дуже історичному місці – в центрі Афін. Район називається Плака (найдавніший район Афін, який знаходиться біля підніжжя північного і східного схилів Акрополя. Район витканий з лабіринтів вузьких вуличок з будинками в неокласичному стилі – ред.).

Це район з дуже традиційними будинками в грецькому стилі, який дуже добре пізнаваний. Для мене Плака – це загадкове і атмосферний місце. Я проходив там по вулицях тисячу разів, але щоразу під час нового приїзду відкриваю для себе щось нове. Ми вирішили знімати кліп саме там.

Режисером кліпу виступив Костас Константинідіс, який працює з топовими грецькими артистами, такими як Олена Папарізу і з багатьма іншими. Їх імен тут можуть не знати, але їх пісні точно чули. Головною героїнею кліпу була українка Олеся. Вона дизайнер і власник салону краси. Інші хлопці були з моєї грецької команди. Зняли все на одному диханні! Зйомки тривали 12 годин, але ми цього навіть не відчули.

Фото: У кліпі артиста Andreas знялася українка Олеся Якусевич (instagram.com/andreasinternational)

В кліпі, крім мене, брав участь син відомого репера COOLIO, і фіналістка грецького "Голосу", співачка Free. Грецькою її ім'я означає "свобода". Дуже талановита, з вражаючими вокальними даними артистка.

Коли я зняв і презентував свій кліп, мені подзвонила моя подруга з Лондона, молода і талановита співачка Керрі. Подзвонила і сказала: "Андреас, я лечу знімати з тобою кліп". Я повернувся зі своїх зйомок, і незабаром, вже через тиждень, я знову поїхав у Грецію знімати кліп вже для неї.

Будете і далі планувати такі і подібні міжнародні співпраці?

Якщо чесно, далекоглядних планів я не будую. Вже рік, як я живу в такому режимі. Адже часто очікування бувають завищеними, хоча можна нескінченно будувати стратегію. Коли виходить не так, як ти хотів, то розчарування вище. Краще будувати глобальні цілі, але не планувати, що це буде виконано до конкретної дати. Звісно, я планую тиждень і кілька днів вперед, але не на більше.

Останній рік всі цікаві проекти і співробітництва у мене відбуваються спонтанно, якщо чесно. Я протягом цього року живу практично "на валізах": прилітаю в Київ і скоро знову відлітаю, коли виникає робота або ідеї. Знову збираю валізу і відлітаю.

Фото: "Я протягом цього року живу практично весь час "на валізах": прилітаю в Київ і скоро знову відлітаю" - Андреас (РБК-Україна/Віталій Носач)

Такий ритм вас влаштовує?

Ви знаєте, так! Я розумію, що навряд чи всиджу на одному місці більше двох тижнів і постійно думаю: треба щось робити. Крім виїздів на зйомки кліпів, виїжджаю в Грецію на затвердження колекції дитячого одягу, наприклад. Також намагаюся не пропускати різні важливі події, на яких вважаю за потрібне побувати.

Як формуєте свій стиль, чи допомагає вам хтось з формуванням образу?

Мій стиль дуже по-різному формується. Іноді я цілеспрямовано підходжу до якогось образу. Я можу відверто сказати: я шопоголік і шмоточник! Це моя хвороба, яку я вже подолав. На сьогоднішній день до одягу і шопінгу я ставлюся більш спокійно. При цьому я практично ніколи не замислююсь, що на себе одягти.

Це залежить від внутрішнього стану, від настрою. Можу одягти смокінг, англійську класику, що із спортивного стилю. Підбираю я все сам. Благо, у мене є смак. Принаймні, я так думаю.

Відео: ANDREAS - #MNT (Youtube-канал ELLO)

Взагалі я дуже люблю красивих та стильних людей, доглянутих людей. Тому мені дуже подобається Італія. Зокрема тому, що там люди завжди вдягнені "з голочки". Це може бути просто, але завжди стильно.

У цьому є шарм. Французи для мене одягнені більш casual. Часто неохайно, недбало, але при цьому і стильно. Я зараз говорю про людей, що ходять вулицями, а не про представників шоу-бізнесу.

Як багато часу і взагалі уваги ви приділяєте зовнішності?

Догляд за зовнішнім виглядом обов'язково включає для мене відвідування спортзалу. У догляді за зовнішністю я прихильник використання простих натуральних засобів. Цьому мене навчила моя мама. Вона завжди говорила, що найкраще нам дала природа. Кашка, оливкова олія, банан – прекрасні засоби по догляду за обличчям, не потребують величезної кількості грошей.

Більше того: такий догляд іноді коштує просто копійки. А скільки потрібно часу? Та хоч кожен день! Головне – не лінуватися. Багато хто ходить в дуже дорогі елітні спортзали. Але ми ж не покрасуватися туди йдемо! Тому, я вважаю, що того ж результату можна досягти і у звичайному спортзалі. Прийти і займатися, працювати над своїм тілом – це можна робити скрізь. При цьому я позитивно ставлюся до "уколів краси".

А самі ви до них вдавалися?

Чи вдавався я до них? Один раз. У мене на лобі була зморшка ще зі школи. Вона мене постійно дратувала, я вирішив її розгладити. І все. Я вважаю, що людина повинна за собою доглядати, але знати в цьому міру. Уколи – це не спасіння, якщо людина за собою в цілому не доглядає. І зовсім не важливо, чоловік це чи жінка.

Ніякі уколи краси не допоможуть, якщо у шкіри немає загального щоденного догляду. Але коли дівчата починають перекачувати губи – я вважаю, що це перебір, а для кого-то це серйозна хвороба, залежність. Мені здається, зараз в пріоритеті природність. Принаймні, я прагну природності. Я для своїх відео робіт шукаю дівчат з природною красою, тому що силікону і так скрізь багато.

Ви часто буваєте в Росії?

Так.

Як вам з боку як іноземцю бачиться конфлікт і війна України з Росією?

Серед тих людей, з якими я спілкуюся, взагалі не говорять про це. Для них українці – це не якісь вороги, з якими треба воювати. Я нещодавно був на вручення музичної премії в Москві, ходив там з пакетом "ЦУМ Київ". Люди підходили, питали, звідки я. Я відповідав, що з Києва. І реагували абсолютно нормально. Підходили молоді хлопці, дівчата, і висловлювалися тільки позитивно і по-доброму.

Фото: “Завдання будь-якого артиста – дарувати музику, дарувати позитивні емоції. Зрештою, це хліб артиста – заробляти концертами" - Andreas (РБК-Україна/Віталій Носач)

А сам ви як іноземець що думаєте про цей конфлікт? Яка у вас позиція з урахуванням того, що ви живете тут, але і в Росії часто буваєте?

За останні п'ять років я став дуже аполітичним. Особливо бачачи, що політика – це дуже неприємна річ, де можуть вирішувати за людей, при цьому самих людей не питаючи. А страждають звичайні люди. Завдання будь-якого артиста – дарувати музику, дарувати позитивні емоції. Зрештою, це хліб артиста – заробляти концертами. В даній ситуації потрібно дати право вибору глядачеві. Ми ж прагнемо до демократії, до свободи слова.

Тому нехай вирішує глядач – хоче він бачити в Україні того або іншого артиста чи ні. Будь ласка, нехай російський артист приїжджає, якщо людям тут це потрібно і він збере тут зал. А якщо прийде три людини, то артист потім сюди сам не приїде.

Але якщо це артист, який відкрито закликає до агресії в бік України і підтримує анексію території?

Таким артистам потрібно перекривати входи і виходи, я так вважаю. Те ж саме, скажімо, якщо б у Грецію приїхав Таркан (турецький співак, автор і продюсер – ред.) і закликав би до того, що точно не було б сприйнято добре в Греції. Або з сусідньої Македонії приїхав би хтось і говорив те ж саме. Тоді в Греції взагалі б заборонили йому в'їзд в країну. Це логічно, це нормально. Забороняти не варто до того моменту, поки артист чи взагалі хто-небудь починає закликати до агресії і поводитися ще якимось подібним чином.

Багато українські артистів продовжують виступати в Росії. Як правило, на корпоративах. Кого з українських артистів ви бачили в Росії?

Ще раз хочу повторити свою думку: артист може виступати там, де його чекають. Я бачив, як в Росії Максим Барських виступає. Винника я там не бачив. Не знаю, може його просто не запрошували туди. Але практично всіх українських артистів я там бачив. Хоча я не бачу в цьому нічого поганого.

А кого конкретно бачили?

"Время и Стекло", наприклад. В цілому, бачив багатьох. Бачив дуже багатьох, хіба що крім Ольги Полякової, Олега Винника, Тіни Кароль. ONUKA там теж не бачив ніколи. Але це вибір кожного. Я нікого не засуджую, просто кажу, як є. Артист повинен робити свою справу: дарувати людям свої пісні та гарний настрій.

Фото: “Особисте життя у мене зараз немає, на жаль. Є робота" - Андреас (РБК-Україна/Віталій Носач)

Ви давно дружите з Сергієм Звєрєвим. Розкажіть, що це за людина. Який він у житті?

Сергій – надзвичайна людина. Дуже глибокий, цікавий. У нього ідеальне почуття гумору. Він чудовий артист. Ми з ним виступали в Туреччині на заході, і я побачив, що він прекрасно працює з публікою. Я побачив його виступ тільки тоді, а раніше у мене такої можливості не було.

Багато людей, проходячи повз нього,сміються і шепочуться. Він сприймається неоднозначно. Але потім кожен з них біжить за ним, щоб зробити фото на пам'ять. Це говорить багато про що. Для мене він як інопланетянин: це особистість, яку не можна не помітити.

Чи пов'язує вас з Україною особисте життя? Чи є у вас друга половинка?

Я зараз у вільному польоті, так скажемо. Вже півтора року як. Особистого життя у мене зараз немає, на жаль. Є робота. Це можуть бути банальні слова, але це так. При цьому я дуже люблю родину, люблю дім, побут. Я дуже люблю готувати, люблю прибирати вдома. Це мене заспокоює. Але зараз я людина вільна. Чекаю пропозицій, пишіть мені! На мою Інстаграм-сторінку, наприклад!

А писали вже подібне?

Пишуть. Я намагаюся всім відповідати особисто. Дівчата писали, що я їм подобаюся. Але мені пощастило: мені пишуть класні дівчата, з якими приємно спілкуватися. Вони розпоідають мені якісь цікаві історії, чимось діляться. Так, було кілька жінок, які надсилали мені фото, де вони оголені. Але було не те зовсім. Я ввічливо відповідав: "дякую за фото, я люблю легку еротику, але це не до мене".

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Нагадаємо, раніше український співак Andreas записав трек з сином легендарного репера COOLIO.

Також зірка журналу Playboy знялася в кліпі грецько-українського співака Andreas.