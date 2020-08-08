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Просто шик: стройная Надя Дорофеева в крошечном бикини вызвала фурор точеными формами

Суббота 08 августа 2020 12:45
Просто шик: стройная Надя Дорофеева в крошечном бикини вызвала фурор точеными формами
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Певица показала горячий образ в бассейне

Надя Дорофеева – обладательница точеной стройной фигуры. Ее формы восхищают поклонников, а вот сама девушка признается, что поправилась во времясамоизоляции и это пошло ей только на пользу, ведь набрать вес артистке не так легко. На летних снимках Надя демонстирует осиную талию и плоский животик, а ее изящные изгибы становятся предметов восторгов интернет-аудитории. На новом черно-белом кадре певица предстала в бикини.

Судя по локации, Надя отправилась плавать в крытый бассейн. Кадр сделан будто бы случайно: девушка запечатлена в бикини с плавками на завязках, с ее рук стекает вода, а сама певица смотрит вниз. При этом стоит сказать не только о точеной фигуре звезды. Но и ее эффектном макияже с аккуратными ровными стрелками. Волосы Надя собрала в небрежный пучок.

Певица предпочла оставить фото без подписи, дав поклонникам возможность сами проявить фантазию и позволила усыпать себя комплиментами.

С ярким макияжем и в шляпке: Надя Дорофеева показала, как нежится на солнце

  • Талия!
  • Красотка
  • Купальник бомба
  • Ты просто супер
  • Неземная
  • Круть
  • Огонь
  • Это просто шик
  • Бомба
  • Ох эти кубики

Скриншот комментриев

Напомним,что ранее Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности и уходе в связи с этим из группы "Время и стекло". Ответ порадовал многих поклонников певицы.

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