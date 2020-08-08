Просто шик: стройная Надя Дорофеева в крошечном бикини вызвала фурор точеными формами

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала горячий образ в бассейне

Надя Дорофеева – обладательница точеной стройной фигуры. Ее формы восхищают поклонников, а вот сама девушка признается, что поправилась во времясамоизоляции и это пошло ей только на пользу, ведь набрать вес артистке не так легко. На летних снимках Надя демонстирует осиную талию и плоский животик, а ее изящные изгибы становятся предметов восторгов интернет-аудитории. На новом черно-белом кадре певица предстала в бикини.

Судя по локации, Надя отправилась плавать в крытый бассейн. Кадр сделан будто бы случайно: девушка запечатлена в бикини с плавками на завязках, с ее рук стекает вода, а сама певица смотрит вниз. При этом стоит сказать не только о точеной фигуре звезды. Но и ее эффектном макияже с аккуратными ровными стрелками. Волосы Надя собрала в небрежный пучок.

Певица предпочла оставить фото без подписи, дав поклонникам возможность сами проявить фантазию и позволила усыпать себя комплиментами.

С ярким макияжем и в шляпке: Надя Дорофеева показала, как нежится на солнце

Талия!

Красотка

Купальник бомба

Ты просто супер

Неземная

Круть

Огонь

Это просто шик

Бомба

Ох эти кубики

Скриншот комментриев

Напомним,что ранее Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности и уходе в связи с этим из группы "Время и стекло". Ответ порадовал многих поклонников певицы.