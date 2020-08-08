Просто шик: стройная Надя Дорофеева в крошечном бикини вызвала фурор точеными формами

Певица показала горячий образ в бассейне
Надя Дорофеева – обладательница точеной стройной фигуры. Ее формы восхищают поклонников, а вот сама девушка признается, что поправилась во времясамоизоляции и это пошло ей только на пользу, ведь набрать вес артистке не так легко. На летних снимках Надя демонстирует осиную талию и плоский животик, а ее изящные изгибы становятся предметов восторгов интернет-аудитории. На новом черно-белом кадре певица предстала в бикини.
Судя по локации, Надя отправилась плавать в крытый бассейн. Кадр сделан будто бы случайно: девушка запечатлена в бикини с плавками на завязках, с ее рук стекает вода, а сама певица смотрит вниз. При этом стоит сказать не только о точеной фигуре звезды. Но и ее эффектном макияже с аккуратными ровными стрелками. Волосы Надя собрала в небрежный пучок.
Певица предпочла оставить фото без подписи, дав поклонникам возможность сами проявить фантазию и позволила усыпать себя комплиментами.
С ярким макияжем и в шляпке: Надя Дорофеева показала, как нежится на солнце
Скриншот комментриев
Напомним,что ранее Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности и уходе в связи с этим из группы "Время и стекло". Ответ порадовал многих поклонников певицы.