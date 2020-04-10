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Ніколи не думала: Катя Осадча раптово відерто розповіла про свої грандіозні плани

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2020 - 12:51
Ніколи не думала: Катя Осадча раптово відерто розповіла про свої грандіозні плани
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча згадала про нездійснені мрії

Катя Осадча та Юрій Горбунов обожнюють подорожувати, вирватися на пару днів в Європу і провести романтичний вікенд активно для пари стало доброю сімейною традицією. Ведучі чекали, поки підросте їх молодший син Іван, якому в лютому виповнилося три роки, щоб брати хлопчика з собою, але карантин сплутав усі зіркові плани. Тепер Катя згадує про напрямки, куди мріяла відправитися і ділиться з шанувальниками своїми віш-листом подорожей.

Так, в розділі сторіс Instagram вона поділилася своїми планами, яким не судилося збутися через світову пандемію коронавіруса і назвала точки світу, де хотіла б побувати.

"Мабуть, у вас теж є свій "віш-ліст", куди хотілося б поїхати. У мене список довгий. Один з пунктів повинен був втілитися в життя в середині березня. Ми ніколи в житті не думали, що "такий маленький світ", стане тимчасово недоступним", - поділилася філософськими думками вона.

Ніколи не думала: Катя Осадча раптово відерто розповіла про свої грандіозні плани

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Катя поділилася мальовничим фото острова Мон-Сен-Мішель і зізналася: "Давно хотіла поїхати, але на подорож по Південній Франції завжди не вистачало часу. Після карантину обов'язково!"

"Обожнюю італійські озера. Озеро Гарда ще в планах", - розповіла ведуча.

З Японією у теледіви пов'язані спогади юності, адже тоді вона працювала моделлю і подорожувала по світу.

"Я була в Японії більше двадцяти років тому. Майже нічого не пам'ятаю, крім шаленого темпу модельної роботи. Зараз, вже доросла, хочу повернуться в Кіото. Там чарівно!" - запевнила Катя.

Фото:instagram.com/kosadcha

"В Сінгапур збиралася в травні, але від очікування зустріч буде ще яскравіше", - оптимістично заявила ведуча. "Гонконг – ще один азійський напрям у планах. Треба, нарешті, зібратися і поїхати", - вважає зірка.

Ось Будапешт вона залишила на осінь – Каті дуже сподобалося фото міста, потопаючого в жовтому листі.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча зачарувала карантинним фото з синочком і зробила цікаву заяву.

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