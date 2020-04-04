Йога для двох: Осадча та Горбунов захопили сімейним спортивним тренуванням

Ведучі разом провели ефективне домашнє тренування
Катя Осадча та Юрій Горбунов вміють урізноманітнити карантинні будні. Тим більше нудьгувати їм не дає маленький син Іван – зіркові батьки придумують для малюка розвиваючі і рухливі ігри та із задоволенням приєднуються до нього. А в рідкісні моменти наодинці пара також знайшла, чим зайнятися. Катя нещодавно зізналася, що хотіла б опанувати йогу, а її чоловік давно захоплюється цією практикою, тому саме він став учителем для дружини.
Ведучі поділилися в Instagram фото, на яких відображені під час занять. Юрій позує босоніж на килимку для йоги, а Катя зображена без косметики і в спортивному зручному одязі. Ведуча завбачливо зробила кілька селфі.
"Два йога,то більше ніж один!" - підписав кадр Юрій. "Онлайн йога – зроблено!" - написала англійською мовою під фото усміхнена Катя.
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники пари прийшли в захват від спортивних сімейних тренувань.
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Нагадаємо, що Катя Осадча в квітчастій сукні розповіла про давню улюблену традиції, якої дотримується навіть вдома. Вона поділилася домашнім фото в стильному вбранні, підкресливши талію поясом.