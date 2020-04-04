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Йога для двох: Осадча та Горбунов захопили сімейним спортивним тренуванням

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2020 - 12:02
Йога для двох: Осадча та Горбунов захопили сімейним спортивним тренуванням
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучі разом провели ефективне домашнє тренування

Катя Осадча та Юрій Горбунов вміють урізноманітнити карантинні будні. Тим більше нудьгувати їм не дає маленький син Іван – зіркові батьки придумують для малюка розвиваючі і рухливі ігри та із задоволенням приєднуються до нього. А в рідкісні моменти наодинці пара також знайшла, чим зайнятися. Катя нещодавно зізналася, що хотіла б опанувати йогу, а її чоловік давно захоплюється цією практикою, тому саме він став учителем для дружини.

Ведучі поділилися в Instagram фото, на яких відображені під час занять. Юрій позує босоніж на килимку для йоги, а Катя зображена без косметики і в спортивному зручному одязі. Ведуча завбачливо зробила кілька селфі.

"Два йога,то більше ніж один!" - підписав кадр Юрій. "Онлайн йога – зроблено!" - написала англійською мовою під фото усміхнена Катя.

Йога для двох: Осадча та Горбунов захопили сімейним спортивним тренуванням

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Йога для двох: Осадча та Горбунов захопили сімейним спортивним тренуванням

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники пари прийшли в захват від спортивних сімейних тренувань.

  • Катя, ви теж займаєтесь йогою, бо Юра, напевно, вже гуру йоги
  • Супер сімейка
  • Красиво
  • Супер ви класнючі! Бережіть себе!
  • Мої хороші.Приємно за вами спостерігати
  • Чудовий спосіб чимось зайнятися на карантині
  • Молодець, Юра
  • Така гармонічна пара
  • Молодці! Захоплююся вашою парою!
  • Це так круто - разом займатись тим, що подобається обом!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Катя Осадча в квітчастій сукні розповіла про давню улюблену традиції, якої дотримується навіть вдома. Вона поділилася домашнім фото в стильному вбранні, підкресливши талію поясом.

Приклад багатьом сім'ям: Осадча та Горбунов зачарували ніжністю на домашньому селфі Мила красоточка: Катя Осадча без макіяжу зачарувала затишним домашнім фото
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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