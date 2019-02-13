Все просто: чоловік Наді Дорофєєвої склав топ "геніальних" подарунків до Дня Закоханих

Чоловік Наді Дорофєєвої розповів про бюджетні сюрпризи для коханої своїми руками

Украинский ведущий, музыкант и блогер Владимир Данетес в канун Дня Влюбленных решил поделиться с поклонниками собственноручно составленным списком "оригинальных" подарков для мужчин с ограниченным бюджетом. Он опубликовал шуточный топ на своей странице в Instagram.

Со свойственным ему юмором, муж Нади Дорофеевой отметил, что представителям сильной половины человечества, находящимся в поиске работы при успешной жене, приходится не сладко. Но удивить любимую при минимальных денежных затратах вполне реально.

"Вы до сих пор думаете, что же подарить любимой на День Святого Валентина? Тогда читайте до конца! Давайте начнём с того, что эта особа абсолютно не думает о вас (о парне, о муже). Она позволяет себе зарабатывать, в то время пока мы, мужчины, находимся в поисках работы. Если вы, как и я, ещё не подобрали код к карточке любимой и не можете позволить купить ей дорогой подарок, то она обязательно обрадуется подарку, сделанному своими руками. Тем более руки у меня золотые", - заверил ведущий.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Для начла Дантес посоветовал написать душещипательное письмо на "состаренном" с помощью чая листке бумаги А 4 и помесить в стеклянную бутылку. В своем послании обязательно надо перечислить все положительные изменения в жизни, которые произошли благодаря встрече с любимой.

"Пишите, что до знакомства с ней вы были прожигающей жизнь собакой, без хозяина, дома и тёплой постели. О том, что однажды, вы увидели вспышку на небе и звезду, которая падала. Вы загадали желание, чтоб в вашу жизнь пришло счастье и достаток. И вот желание исполнилось, с небес спустился ангел по имени (тут вы вставляете нужное имя). Она вам спасла жизнь, вытащила из темноты и дальше подобную ф...ню, как-нибудь раскрутите. Кладете это в бутылку. А потом приносите ей со словами: "Дорогая, смотри, что я выловил в море людских судеб". Просто пушка", - признался блогер.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Еще одним не банальным вариантом может стать самодельное "денежное дерево", изготовленное из ветки, позаимствованной в ближайшем парке.

"Это вообще очень просто, выходите в парк, ищите ветку напоминающую дерево, по дороге обратно меняете сотку на мелочь в любом магазине и начинается магия. Скотчем, только прозрачным, аккуратно клеите монетки, типа листва и вот вам дерево", - описал мастер-класс Владимир.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

А для тех, кто хочет приложить минимум усилий, он посоветовал заключить в стеклянную рамку долларовую купюру. Также Дантес искренне возмутился, почему мужчины должны мучительно раздумывать над подарком для женщин, если те совершенно не переживают о презентах для своих возлюбленных.

"Для ленивых - берёте 1$ купюру, вставляете в рамку и говорите: желаю, чтоб с каждым годом президент на ней менялся, а цифры росли. Если вы думаете, что эти подарки полное го…но, то давайте вспомним что они дарят нам... Типа секс? Это конечно "эксклюзив"... Не знаю как у вас в семье, но у меня с этим не такие проблемы, чтоб это был подарок с вау-эффектом. Они же покупают себе шмотки и говорят: "Это тебе, чтоб ты гордился, что у тебя такая красивая девушка рядом", - припомнил он всем представительницам прекрасного пола.

Напомним, что Владимир Дантес отправился с женой Надей Дорофеевой в Нью-Йорк, где певица устроила стильные стрит-стайл фотосессии.

К слову, Владимир Дантес во время отдыха в Дубае пожаловался на усталость от активного шоппинга с женой Надей Дорофеевой.

Ранее Владимир Дантес анонсировал выход полюбившегося зрителям шоу и рассказал о многочасовой съемке.

Видео: РБК-Украина