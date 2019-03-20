Просто космос: травесті-діва Монро вразила ефектним "неземним" образом

Яскрава й епатажна травесті-діва Монро регулярно дивує своїх шанувальників незвичайними і ефектними образами. Так, артистка, яка нещодавно побувала на карнавалі у Венеції і поділилася своїми враженнями, опублікувала новий знімок в барвистому "космічному" аутфіті.

На фото Монро відображена в лаковій темно-синій куртці-шкірянці з високим коміром, а також вражаючій перуці яскраво-рудого кольору, при цьому хвіст з волосся стирчить вертикально вгору на потилиці артистки. Доповнили подібний "неземний" образ яскравий макіяж і манікюр в тон наряду.

У публікації діва поділилася історією зі свого дитинства і задумалася про те, чому навколо так багато нещасних людей.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Змін вимагають наші серця. Пам'ятаю в шкільні роки, я кожен день, вранці прасувала піонерський галстук. На кухні по радіо верещала співачка Руся, в кімнаті по тб йшла Територія А, а я з натиском елозила важенною праскою по вологому трикутнику червоного колору, створюючи навколо себе хмару пару і надії, що коли-то ця катування припинитися. Катування краваткою, коричневою формою, короткою стрижкою, школою і всім, що тебе змушують робити, не пояснюючи навіщо. На будь-моє запитання мама відповідала "Так треба". Ну раз треба, то буду робити, авторитет батьків без обговорення. А буквально нещодавно, після чергової дискусії про щастя, я запитала у мами:

-Слухай, а навіщо ти дітей народжувала?

-Ну як, тому що треба... А потім додала:

- Діти це радість...Мої діти для мене радість.

Хммм... Тоді чому стільки нещасних людей навколо?" - написала Монро.

Підписники невгамовної артистки поспішили поділитися своїми думками з цього приводу в коментарях.

"Шикарна редисочка";

"Тому що батьки хочуть ліпити з дітей не нового щасливого людини, а кращу версію себе( жертвуючи при цьому своїми інтересами та інтересами дитини (((( печаль... Дуже намагаюся цього не робити, дуже";

"Діти це, може, і радість, Але далеко не запорука безперечного щастя на все життя";

"Діти і щастя, і одночасно колосальний труд";

"Так нещасними вони вже потім стають!((( І то.... далеко ж не всі";

"Я у бабусі запитала, чому вона вибрала мого діда. Вона сказала, що так вийшло (тобто час було виходити заміж і під руку попався дідусь). Мабуть, люди того часу поголовно робили "тому, що так прийнято", - пишуть фолловери зірки.

Нагадаємо, раніше ефектна діва Монро дала совет як відповідати на нетактовні питання про особисте.

Ми також писали, що травесті-діва Монро приєдналася до популярного флешмобу і показала як виглядала 10 років тому.