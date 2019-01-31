"Просто космос": Анна Сєдокова "блиснула" оголеними стегнами в публічному місці

Наряди Екс-Віагри досить часто відволікають слухачів від її вокалу
Украинская певица Анна Седокова "подразнила" своих подписчиков в Instagram кадрами с выступления на одном из российских радиоканалов. Туда артистка отправилась с выступлением, подготовив целый мини-концерт для радиослушателей, на котором исполнила и недавно записанный дерзкий трек "Санта-Барбара".
Фото: #Нетвоямилая Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
В подписи к фото Аня поблагодарила Всевышнего за то, что у нее есть работа, которая является ее призванием и слушателей, за поддержку. А еще призналась, жить миром фантазий и писать песни у нее получается лучше, чем жить в реальности.
Фото: Певица исполнила песни собственного сочинения (instagram.com/annasedokova)
Она даже опубликовала отрывок из видео, записанного на этом концерте, но подписчики в большинстве своем остались равнодушными к вокалу и душевным признаниям артистки.
Видео: (instagram.com/annasedokova)
Вместо этого, они решили обсудить ее откровенный внешний вид. Юбка с широкими разрезами, обнажившая бедра исполнительницы взбудоражила фантазию фанатов и они предположили, что Аня вышла на сцену вообще без белья.
Скриншот: Комментарии к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)
"Ты шикарная женщина на планете, Ань"
"Где юбку такую взять"
"Секас"
"Идеальна как всегда"
"Интересно, где можно купить такую юбку"
"А Анька без трусов))"
"Классно поете и выглядите просто огонь"
"Огонь"
"Юбка огонь"
"Красотка"
"Шикарна"
"Ты.. просто.. космос, Ань... ты просто ко-осмос"
"Идеальная"
"Класс", - написали подписчики под фото.
Радиослушателям в этой ситуации, конечно, повезло больше, они смогли без беспрепятственно насладиться вокалом певицы, не отвлекаясь на прелести фигуристой Ани.
Кроме того, Анна Седокова порадовала своих фанатов снимком в мокром платье, которое соблазнительно подчеркнуло ее фигуру и слегка просвечивалось.
А еще Анна сделала неожиданное откровенное признание.
Кстати, дерзкий трек-ответ "Санта Барбара" Анна Седокова посвятила своей сопернице, которая разрушила ее любовную идилию.
Факты об Анне Седоковой (видео: РБК-Украина)