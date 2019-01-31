"Просто космос": Анна Сєдокова "блиснула" оголеними стегнами в публічному місці

Наряди Екс-Віагри досить часто відволікають слухачів від її вокалу

Украинская певица Анна Седокова "подразнила" своих подписчиков в Instagram кадрами с выступления на одном из российских радиоканалов. Туда артистка отправилась с выступлением, подготовив целый мини-концерт для радиослушателей, на котором исполнила и недавно записанный дерзкий трек "Санта-Барбара".

Фото: #Нетвоямилая Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

В подписи к фото Аня поблагодарила Всевышнего за то, что у нее есть работа, которая является ее призванием и слушателей, за поддержку. А еще призналась, жить миром фантазий и писать песни у нее получается лучше, чем жить в реальности.

Фото: Певица исполнила песни собственного сочинения (instagram.com/annasedokova)

Она даже опубликовала отрывок из видео, записанного на этом концерте, но подписчики в большинстве своем остались равнодушными к вокалу и душевным признаниям артистки.

Видео: (instagram.com/annasedokova)

Вместо этого, они решили обсудить ее откровенный внешний вид. Юбка с широкими разрезами, обнажившая бедра исполнительницы взбудоражила фантазию фанатов и они предположили, что Аня вышла на сцену вообще без белья.

Скриншот: Комментарии к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

"Ты шикарная женщина на планете, Ань"

"Где юбку такую взять"

"Секас"

"Идеальна как всегда"

"Интересно, где можно купить такую юбку"

"А Анька без трусов))"

"Классно поете и выглядите просто огонь"

"Огонь"

"Юбка огонь"

"Красотка"

"Шикарна"

"Ты.. просто.. космос, Ань... ты просто ко-осмос"

"Идеальная"

"Класс", - написали подписчики под фото.

Радиослушателям в этой ситуации, конечно, повезло больше, они смогли без беспрепятственно насладиться вокалом певицы, не отвлекаясь на прелести фигуристой Ани.

Кроме того, Анна Седокова порадовала своих фанатов снимком в мокром платье, которое соблазнительно подчеркнуло ее фигуру и слегка просвечивалось.

А еще Анна сделала неожиданное откровенное признание.

Кстати, дерзкий трек-ответ "Санта Барбара" Анна Седокова посвятила своей сопернице, которая разрушила ее любовную идилию.

Факты об Анне Седоковой (видео: РБК-Украина)