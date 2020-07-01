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Просто ідеальна: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в спокусливому боді

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2020 - 20:32
Просто ідеальна: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в спокусливому боді
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

І новий відтінок волосся

Кайлі Дженнер приголомшила шанувальників новим гарячим фото. І справа не тільки в різко зростаючому градусі спокуси, але і черговий відтінок волосся знаменитої красунь. Так, спочатку вона стала блондинкою, потім поміняла ніжно-рожевий колір, а тепер і зовсім вибрала золотисто-шоколадний.

Просто ідеальна: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в спокусливому боді

Новий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина опублікувала пост з новою зачіскою, заодно примірявши спокусливе боді тілесного відтінку з мереживними вставками. Вона стоїть посеред вбиральні, притримуючи напівголі груди рукою і дивлячись убік. По всьому, кадр зроблений на бекстейджі нової зйомки. З розкішним вечірнім макіяжем і укладкою, у невимушеній позі, виглядає молода мама неймовірно привабливою. Постать дівчини вкорте не на жарт схвилювала мережу. Але її новий відтінок волосся не менше.

Просто ідеальна: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в спокусливому боді

Просто ідеальна: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в спокусливому боді

Просто ідеальна: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в спокусливому боді

Просто ідеальна: Кайлі Дженнер показала апетитні форми в спокусливому боді

Коментарі до посту (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники поставили фото рекордну кількість позначок «подобається» – понад 8 мільйонів. А також просто засипали коментарями. Першими не втрималися сестри популярної інстадіви. «Чорт! Я закохана в цей відтінок волосся», – написала першою Кім. «Це твій відтінок волосся, – додала Хлое. – Я просто падаю в обморок. Прокляття! Чорт! Все разом!». «Чудова», – сказала мама знаменитих сестер, 63-річна телезірка Кріс Дженнер. До членів сім'ї підключилися й інші користувачі. «Ти неймовірна», «Як тобі це вдається», «Вау», «Перша», «Найкраща»...

Нагадаємо, днями Кайлі Дженнер представила і інше фото з даної зйомки. На одному з них вона постала з рожевими волоссям, в нижній білизні рожевого відтінку. Так що, цілком можливо, ми побачимо ще чимало перетворень Кайлі. Як відомо, 22-річна мільйонерка – велика любителька експериментів з образами.

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Автор: Lite

Теги Новини України Кайли Дженнер
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