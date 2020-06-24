Вау-ефект: напівоголена Кайлі Дженнер демонструє апетитні груди в нижній білизні

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка оголилася для мережі

Кайлі Дженнер, яка останнім часом набагато рідше ділилася постами, вирішила виправити ситуацію. Вона виклала відразу кілька відвертих фото, на яких постала напівоголеною. Дівчина одягла для зйомки чорний бюстгальтер, який ледь стримував апетитні груди молодої мільйонерки. Фото самій Кайлі так сподобалося, що він вирішила запостити його пару раз. Образ Дженнер доповнила гладка укладання, а також макіяж в бежево-пісочних тонах. До речі, колір волосся дівчини, яка навесні перефарбувалася в блондинку, став набагато яскравіше.

Нове фото Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники написали зірці масу приємних слів, зазначивши як її надзвичайну красу, так і спокусливу фігуру. «Гаряче», «Ти найкраща», «Завжди перша», «Вау!», «Блондинка Кайлі моя кохана», «Ти прекрасна!», – продовжують сипатися на дівчину компліменти.

Кайлі стала блондинкою відносно недавно (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, наприклад Кайлі змінити природного темного відтінку пішла днями ще одна знаменита в мережі красуня – модель і бізнесвумен Емілі Ратаковскі. Причому якщо Кайлі готувала шанувальників поступово, висвітлюючи волосся з місяця в місяць на тон, то Емілі шокувала мережу кардинальною зміною іміджу. Буквально за кілька годин вона перетворилася з брюнетки з шоколадним тоном в золотисту блондинку. Зараз в мережі не вщухають суперечки: чи правильно зробила Ратаковскі. Думки шанувальників кардинально розділилися. Одні пишуть красуні, що вона дожлна повернути свій натуральний колір, а інші – що вона нарешті знайшла своє. Що ж, час покаже, до кого прислухається сама Емілі.

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Автор: Lite