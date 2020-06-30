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Спокуслива Барбі: Кайлі Дженнер у ляльковому образі захопила апетитними формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.06.2020 - 22:31
Спокуслива Барбі: Кайлі Дженнер у ляльковому образі захопила апетитними формами
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка блищить в новому образі

Не встигли всі звикнути, що Кайлі більше не пекуча брюнетка, а ніжна блондинка, як дівчина підготувала черговий сюрприз. 22-річна бізнесвумен постала з рожевими волоссям. Ляльковий образ завершували макіяж з глянцевим блиском на губах і ніжним рум'янцем на щоках, розкритими віями і невинний вираз обличчя. А також спокусливе вбрання – зірка одягла рожевий бюстгальтер, який складається з тонких смуг. Напівголі груди дівчина прикрила руками, залишивши шанувальникам поле для фантазії. «Вгадайте мій улюблений колір», – додала вона кокетливий підпис. Для чого знаменитій красуні створили настільки яскравий образ, вона не уточнила. Скоріше за все, Кайлі готує нову фотосесію.

Спокуслива Барбі: Кайлі Дженнер у ляльковому образі захопила апетитними формами

Кайлі стала білявкою (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Ти перша», «Вау, вау, вау», «Це неймовірно», «Лялечка», «Вібрації Барбі», «Рожева королева», – реакція мережі була цілком очікуваною. Шанувальники звикли, що Кайлі любить міняти імідж, використовуючи перуки і накладні пасма, а тому нічому не дивуються. Наприклад, для недавньої зйомки з Кендалл Кайлі вибрала свій природний відтінок. У той час як сама перефарбувалася в блонд. Всі фото вона публікує упереміш, так що «нудьгувати» за якимось конкретним луком шанувальники точно не зможуть.

Спокуслива Барбі: Кайлі Дженнер у ляльковому образі захопила апетитними формамиНовий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі продемонструвала нове фото своєї 2-річної доньки Стормі, висловивши їй вкотре свою безмірну любов. «Моя мала», – пише Дженнер милим під знімком, на якому дівчинка позує, як справжня модель. Вона одягла білі шорти і футболку, джинсову куртку з принтом, а завершила все масивними кедами. Відразу видно – зростає нова володарка мережі.

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Автор: Lite

Теги Новини України Кайли Дженнер
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