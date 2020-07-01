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Просто идеальна: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в соблазнительном боди

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2020 - 20:32
Просто идеальна: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в соблазнительном боди
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

И новый оттенок волос

Кайли Дженнер ошеломила поклонников новым горячим фото. И дело не только в резко возрастающем градусе соблазна, но и очередной оттенок волос знаменитой красавиц. Так, сначала она стала блондинкой, затем поменяла цвет на нежно-розовый, а теперь и вовсе выбрала золотисто-шоколадный.

Просто идеальна: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в соблазнительном боди

Новый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка опубликовала пост с новой прической, заодно примерив соблазнительное боди телесного оттенка с кружевными вставками. Она стоит посреди гардеробной, придерживая полуголую грудь рукой и глядя в сторону. По всей видимости, кадр сделан на бэкстейдже новой съемки. С роскошным вечерним макияжем и укладкой, в непринужденной позе, выглядит молодая мама невероятно притягательной. Фигура девушки в который раз не на шутку взволновала сеть. Но ее новый оттенок волос не меньше.

Просто идеальна: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в соблазнительном боди

Просто идеальна: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в соблазнительном боди

Просто идеальна: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в соблазнительном боди

Просто идеальна: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в соблазнительном боди

Комментарии к посту (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники поставили фото рекордное количество отметок «нравится» – более 8 миллионов. А также просто засыпали комментариями. Первыми не удержались сестры популярной инстадивы. «Черт! Я влюблена в этот оттенок волос», – написала первой Ким. «Это твой оттенок волос, – добавила Хлое. – Я просто падаю в обморок. Проклятие! Черт! Все вместе!». «Восхитительна», – заключила мама знаменитых сестер, 63-летняя телезвезда Крис Дженнер. К членам семьи подключились и остальные пользователи. «Ты невероятная», «Как тебе это удается», «Вау», «Первая», «Лучшая»…

Напомним, на днях Кайли Дженнер представила и другое фото из данной съемки. На одном из них она предстала с розовыми волосами, в нижнем белье розового оттенка. Так что, вполне возможно, мы увидим еще немало преображений Кайли. Как известно, 22-летняя миллионерша – большая любительница экспериментов с образами.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Кайли Дженнер
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