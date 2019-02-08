Просто про глибокі речі: Макс Барських представив довгоочікуваний альбом "7"

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Через годину після довгоочікуваної прем'єри альбом Макса став #1 в семи країнах iTunes: Україна, Білорусь, Росія, Молдова, Латвія, Казахстан і Азербайджан

"7" — це вже п'ятий за рахунок альбом Макса Барських. Наголошується, що це унікальний мікс досить інтимних, але завжди відвертих історій самого Макса. Композиції і стилістика альбому оповиті 80-ми.

При цьому в новому "коктейлі" композицій виконавець не хоче рообити якихось "відкати назад" і зробити щось незвичайне для заманювання слухачів. Ні! Барських точно знає, що кожна з 7-ми його мелодій однозначно потрапить прямо в серце слухачів.

Яскравий Макс Барських

"Створюючи пісню, я прагну говорити просто про глибокі речі. Збираючи воєдино альбом, я безжально відкидаю будь-яку пісню, яка порушує загальну тему діалогу... В альбомі "7" я став ближче до своєї ідеальної формулою "приємного прослуховування" і "до зустрічі очі в очі", - коментує прем'єру Барських.

До речі, нова статистика вже зазначає, що у альбому "7" є великі шанси побити рекорд платинового хіта "Тумани". Протягом доби після відкриття предреліза "7" платівка зайняла символічне сьоме місце в чарті Apple Music, що зараз є рідкістю для поп-виконавців. Як правило, в Top 10 Apple Music потрапляють в основному альбоми хіп-хоп музикантів.

Макс Барських — БЕРЕГА

Лід сингл #BEREGA за 11 тижнів пролунав понад 320 000 разів на 229 радіостанції, що ведуть мовлення в 1056 містах більш ніж 15 країн світу і очолює радіочарти топових радіостанцій три тижні поспіль. Однойменний кліп набрав близько 15 мільйонів переглядів, продовжуючи стрімко рости в своїх показниках. Live версія треку "Странная" подолала позначку в мільйон переглядів, а Lyric Video "Вспоминать" вже сягає 10 мільйонів. Але найочікуванішою прем'єрою альбому "7" стане хіт "Неземная", обраний шанувальниками під час шоу в київському МВЦ наступним синглом.

Макс Барських — Шоу "Сім"

Головний блокбастер року вже доступний на всіх цифрових майданчиках, а телевізійна версія шоу 7" – ексклюзивно на офіційному YouTube-каналі артиста.