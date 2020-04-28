Просто бомба: Кім Кардашьян приміряла образ звабливої білявки

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка знову перейшла на «світлу сторону»

Кім Кардашьян, слідом за своєю молодшою сестрою Кайлі Дженнер, вирішила стати блондинкою. Принаймні, зірка всерйоз замислюється, щоб змінити свій звичний відтінок на світліший. Про це сама 39-річна діва заявила в одному з недавніх постів. Підтвердженням її слів стала і регулярність образів у вигляді розкішної блондинки. Один з останніх на її сторінці з'явився кілька годин тому.

Кім в образі блондинки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так, на фото Кім приміряла світло-сірого відтінку трикотажний костюм: брюки з високою посадкою, а також кроп-топ з відвертим декольте. Таке вбрання, як завжди, підкреслило тонку талію знаменитості та її видатні форми. В доповнення образу вона зробила свій фірмовий макіяж. Родзинкою ж лука стали волосся незвичного кольору: зірка вибрала блонд попелястого відтінку. Кадр Кім підписала просто і коротко: додавши емоді у вигляді руки з манікюром і камеру. По всьому, світська левиця сильно скучила за своїми виходами на заходи та зйомки. «Бомба», «Просто супер», – вибухнула мережа.

Нагадаємо, Кім Кардашьян часто експериментує з відтінками волосся і зачісками. Свою зачіску вона довіряє лише перевіреним майстрам. Один з улюблених стилістів по зачісках знаменитої красуні – Кріс Епплтон. Один з найвідоміших зоряних перукарів, він працює з багатьма селебріті, включаючи Дженніфер Лопес і Адель.

Кім із звичним відтінком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одного разу від розповів британському Vogue, як вони з Кім знайшли потрібний відтінок. «З Ким ми більше тижня працювали над кольором. Спочатку ми освітлили волосся по секціях, а потім відновлювали кілька днів засобами Olaplex, перш ніж продовжити освітлювати. Знебарвлене волосся може виглядати понурим і сухим, а я дуже хотів досягти того сяйва і блиску, якими славиться сама Кім. Коли ви так сильно освітлюєте волосся, по-справжньому важливо вкладатися в правильні засоби, щоб волосся не виглядало сухими і не пушилося», — коментує перукар. На думку Епплтона, дівчатам з холодним відтінком шкіри підійдуть золоті відтінки волосся. Для теплого тону шкіри Кріс радить вибирати пшеничний або нейтральний відтінок блонда.

Також стиліст радить: якщо ви вирішили освітлити волосся, не поспішайте. Спочатку краще приміряти перуку. Ну і, зрозуміло, таку серйозну трансформацію волосся він радить здійснювати тільки в салоні.