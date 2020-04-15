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Просто ідеальна: Кім Кардашьян захопила шанувальників кардинальною зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2020 - 21:32
Просто ідеальна: Кім Кардашьян захопила шанувальників кардинальною зміною іміджу
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка з'явилася з новим відтінком волосся

Кім Кардашьян продовжує дивувати своїх фоловерів незвичайним контентом. Вона не перестає навіть на карантині постити численні виходи у світ, де демонструє не тільки стильні аутфіти, але і свої знамениті форми. Тільки днями вона показала, з чим вважає за краще носити улюблені брюки: світлі, а також шкіряні. Тепер дійшло діло до ще однієї улюбленої розваги Кім – зміни іміджу.

Просто ідеальна: Кім Кардашьян захопила шанувальників кардинальною зміною іміджуПросто ідеальна: Кім Кардашьян захопила шанувальників кардинальною зміною іміджуКім хоче бытиь білявкою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім показала кілька фото, на яких з'явилася в незвичайному для неї образі. Зірка знову приміряла світлий відтінок волосся. Довгі золотисті пасма відмінно підкреслили засмагу зірки і її свіжий зовнішній вигляд. «Я дійсно думаю про цей блонд», – написала 39-річна знаменитість.

«Вогню» луку додає і відверте вбрання. Кім позує в спокусливому костюмі: високих штанях і чорному піджаку-оверсайз, який одягла прямо на голе тіло. Вбрання акцентувало на пишних грудях зірки і зробило пропорції тіла просто досконалими. Макіяж їй підібрали в нейтральних тонах: з легкими коричневими smoky і чіткими «фірмовими» бровами, які фоловери інстадіви вже встигли оцінити окремо. «Будь-який колір волосся тобі до лиця, ти не помилишся. Але брови мої улюблені», – пише віддана фанатка. Інші приєдналися, зазначивши, що Кім розкішна, ідеальна і прекрасна, як ніколи.

Просто ідеальна: Кім Кардашьян захопила шанувальників кардинальною зміною іміджуКім з дочкою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пізніше Кім показала ще незвичайний образ, родзинкою якого знову стала зачіска. Щаслива мама позує разом зі своєю старшою донькою Норт. Обидві вони красуються з однаковими довгими косами. Знамениті мама і дочка, схоже, від душі повеселилися. Вони посилають в камеру повітряні поцілунки, обнімаються і позують на камеру, немов зірки реп-сцени. Одягнені вони обидві відповідно: в спортивні костюми, які доповнили масивними ланцюгами.

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