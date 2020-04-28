Просто бомба: Ким Кардашьян примерила образ соблазнительной блондинки

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда вновь перешла на «светлую сторону»

Ким Кардашьян, вслед за своей младшей сестрой Кайли Дженнер, решила стать блондинкой. По крайней мере, звезда всерьез задумывается, чтобы сменить свой привычный оттенок на более светлый. Об этом сама 39-летняя дива заявила в одном из недавних постов. Подтверждением ее слов стала и регулярность образов в виде роскошной блондинки. Один из последних на ее странице появился несколько часов назад.

Ким в образе блондинки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так, на фото Ким примерила светло-серого оттенка трикотажный костюм: брюки с высокой посадкой, а также кроп-топ с откровенным декольте. Такой наряд, как всегда, подчеркнул тонкую талию знаменитости и ее выдающиеся формы. В дополнение образа она сделала свой фирменный макияж. Изюминкой же лука стали волосы непривычного цвета: звезда выбрала блонд пепельного оттенка. Кадр Ким подписала просто и коротко: добавив эмоди в виде руки с маникюром и камеры. По всей видимости, светская львица сильно заскучала по своим выходам на мероприятия и съемкам. «Бомба», «Просто супер», – взорвалась сеть.

Напомним, Ким Кардашьян часто экспериментирует с оттенками волос и прическами. Свою прическу она доверяет только проверенным мастерам. Один из любимых стилистов по прическам знаменитой красавицы – Крис Эпплтон. Один из самых известных звездных парикмахеров, он работает со многими селебрити, включая Дженнифер Лопес и Адель.

Ким с привычным оттенком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Однажды от рассказал британскому Vogue, как они с Ким нашли нужный оттенок. «С Ким мы больше недели работали над цветом. Сначала мы осветлили волосы по секциям, а потом восстанавливали несколько дней средствами Olaplex, прежде чем продолжить осветлять. Обесцвеченные волосы могут выглядеть поникшими и сухими, а я очень хотел достичь того сияния и блеска, которыми славится сама Ким. Когда вы так сильно осветляете волосы, по-настоящему важно вкладываться в правильные средства, чтобы волосы не выглядели сухими и не пушились», — комментирует парикмахер. По мнению Эпплтона, девушкам с холодным оттенком кожи подойдут золотые оттенки платины. Для теплого тона кожи Крис советует выбирать пшеничный или нейтральный оттенок блонда.

Также стилист советует: если вы решили осветлить волосы, не спешите. Сначала лучше примерить парик. Ну и, разумеется, такую серьезную трансформацию волос он советует совершать только в салоне.