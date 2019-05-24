Просто янгол! Світлана Лобода вперше показала обличчя молодшої донечки

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка опублікувала душевний знімок іменинниці Тільди

Поп-діва Світлана Лобода ретельно приховує не тільки своє особисте життя і ім'я батька молодшої доньки Тільди, але також і не показує дівчинку на фото, оберігаючи крихітку від сторонніх очей. Але співачка вирішила зробити виняток в честь дня народження дівчинки, якій 24 травня виповнився один рочок! Щаслива мама опублікувала в Instagram зворушливий знімок з улюбленою дитиною, на якому видно дитини в повний зріст і навіть можна трохи розглянути її личко.

Раніше співачка показувала кадри, на яких була відображена лише ручка або ніжка Тільди, тому новий знімок справив справжній фурор. Світлана тримає доньку на руках, дбайливо притримуючи голівку. З нагоди дня народження на Тільді платтячко в смужку з великим бантом ззаду, а сама артистка одягнена у вільну білу сорочку і короткі джинсові шорти.

"Нашої любові 1 рік", - написала щаслива зіркова мама, залишивши хештег з ім'ям дівчинка.

Фото: Світлана Лобода з молодшою дочкою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

Фото настільки схвилювало шанувальників, що коментарі до нього почали летіти буквально зі швидкістю світла. Фани, нарешті, змогли побачити дитину і були щасливі від того, що знаменитість вирішила порадувати їх душевним кадром, привідкривши завісу над особистим життям.

"Які гарненькі!", "Тільда, янгол, втілення любові і світла!", "Яка солодка булочка", "Які ви красиві, щастя вам, кохання!", "Пупсик солодкий!", "Яка краса донечка", "Яка солодка!", "Яка вона гарна!", "Чарівна мама, чарівне малятко! Здоров'я, любові і натхнення!", "Ви така мама зворушлива, Світлана!", "Маленька,солоденька цукерочка, з Днем народження!" - писали коментатори.

Нагадаємо, що Світлана Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантним образом в шкіряному бюстгальтері.

Раніше Світлана Лобода розхвилювала мережу фігурою в купальнику.