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Прощай, блонд: Емілі Ратаковскі вирішила повернутися до образу гарячої брюнетки

Вівторок 21 липня 2020 19:33
Прощай, блонд: Емілі Ратаковскі вирішила повернутися до образу гарячої брюнетки
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина здивувала черговою зміною іміджу

Емілі Ратаковскі підготувала черговий сюрприз для своїх шанувальників. Знаменита спокусниця, яка пару тижнів тому змінила природний темний відтінок волосся на блонд, знову повертається «до коріння». Про це дівчина повідомила в своєму блозі, запостивши фото ще в «світлому» образі. На знімку вона позує зі своїм чоловіком, який, до речі, підтримує дружину в будь-якому її рішенні і любить з бдь-яким кольором волосся. Себастьян лежить на дивані, а Ратаковскі – зверху на ньому. Поруч внизу примостився і «син» пари – пес Коломбо. «Прощай, блонд. Це було весело», – доповнила вона пост прозорим натяком, що збирається перефарбувати волосся.

Прощай, блонд: Емілі Ратаковскі вирішила повернутися до образу гарячої брюнетки

Емілі з сім'єю (фото: instagram.com/emrata)

Шанувальники відгукнулися бурхливими коментарями. Більшість, як завжди, пораділи – вони впевнені, що Емілі в образі брюнетки набагато «гарячіша». Тим не менш, є і ті, хто впевнений: модель і бізнесвумен хоргарна оша в будь-якому образі і ніщо не може зіпсувати її ідеальну зовнішність.

Прощай, блонд: Емілі Ратаковскі вирішила повернутися до образу гарячої брюнеткиЕмілі знову стане брюнеткою (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, раніше на Емілі обрушилася ціла хвиля критики – як тільки вона показала фото з новим відтінком, її сторінку просто засипали проханнями повернути колишній колір. Заклики ці Емілі сприйняла не без емоцій. Всупереч звичній для себе поведінці (дівчина рідко відповідає коментаторам, дозволяючи їм висловлювати свою думку відкрито), Ратаковскі не втрималася і вирішила висловити своє ставлення до хейту її нової зачіски.

Вона записала відеозвернення, яке виклала в сторіз: у ньому вона коротко пояснила фанатам, що «ніхто не може вказувати жінці, що їй робити зі своїм волоссям і своїм тілом». Що ж, як там не було, Емілі вкотре змусила говорити про себе.

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Новини України модельЭмили Ратаковски
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