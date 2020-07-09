Ідеально для блондинок: Емілі Ратаковскі показала спокусливий образ в трендовому відтінку

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зірка змінила палітру гардеробу

Емілі Ратаковскі нещодавно змінила колір волосся – з шатенки вона перетворилася в блондинку. Само собою, це не могло не вплинути на її гардероб. Тепер у ньому з'явилося більше актуальних для світловолосих дівчат сполучень, в тому числі вбрання рожевого відтінку – як відомо, це «мастхев» всіх блондинок. Образи Емілі, як завжди, обирає спокусливі і яскраві. Один з них вона показала у своєму блозі кілька годин тому.

Емілі полюбила рожевий (фото: instagram.com/emrata)

Модель і бізнесвумен, яка любить підкреслювати своє ідеальне тіло, приміряла напівпрозору сорочку блідо-рожевого відтінку з поясом на талії. Під нею явно проглядалася чорне білизна з дрібним принтом. Доповнив образ макіяж зі стрілками, чітко промальованими бровами, а також рожевого відтінку губами – точно в тон вбранню. Волосся зірка зібрала в недбалий хвіст, випустивши пару пасом. Галерею знаменита красуня підписала коротко, але дуже ємко, залишивши емодзі у вигляді рожевого бантика.

Такий лук припав до душі більш ніж мільйону фанатів Емілі – саме скільки людей поставили лайк на фото. Також віддані фанати, яким подобається все, що робить Ратаковскі, написали масу приємних коментарів. «Ти найкраща», «Вау», «Чудова», – не вгамовується мережа.

Дівчина поділилася новим луком (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, раніше Емілі зіткнулася з хвилею критики її нового іміджу. Шанувальники спокусливої брюнетки, яка несподівано вирішила стати блондинкою, просили її повернутися до колишнього образу. На їхню думку, новий колір не прикрасив Емілі, а навіть навпаки – зробив більш блідою і менш ефектною. Ратаковскі також мовчати не стала. Вона записала відеозвернення для тих, кому не сподобалася її нова зачіска. «Не вказуйте жінці, що їй робити зі своїм волоссям і своїм тілом», – сказала вона.