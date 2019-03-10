Пронизлива краса: Тіна Кароль зачарувала елегантним образом

Співачка полонила шанувальників глибоким поглядом, що проникає в душу

Украинская поп-дива Тина Кароль покорила сердца поклонники своим умением мастерски перевоплощаться, оставаясь верной себе. То она пленяет образом в стиле роковой леди-вамп, то предпочитает сдержанную элегантность, то появляется в откровенных образах, подчеркивающих ее точеную фигуру и аппетитные формы, как, например, look в облегающем боди с пикантной молнией на груди. Так, Тина в Instagram поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлена в наряде от украинского бренда Artemklimchuk.

Звезда предпочла удлиненный светло-коричневый пиджак, украшенный стразами и пайетками, из коллекции весна-лето 2019 и набросила поверх него классический тренч светло-миндального цвета. Кстати, фото в схожем образе из этой фотосессии Тина уже размещала в своем аккуаунте, вызвав восторг у фанов.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Подписчики артистки восхитились ее умением быть настолько притягательной в любом аутфите и отметили, что на этот раз она предстала перед ними в образе "холодной богини", а ее глубокий и грустный взгляд способен покорить любого.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Как тебе идет этот образ", "Элегантная и неповторимая. А взгляд такой глубокий и грустный даже", "Невероятная женщина", "Холодная богиня", "Проникаешь в душу своим взглядом", "Вот вроде простая фотография, но манит. Глубочайшая", "Прекраснее нет", - оставляли комплименты комментаторы.

Ранее Тина Кароль порадовала подписчиков мечтательным снимком у зеркала, показав трендовый образ в кожаном наряде от украинского бренда.