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Що за жінка! Тіна Кароль в новому образі звела з розуму прихильників

Lite » Мода 22.02.2019 - 14:41
Що за жінка! Тіна Кароль в новому образі звела з розуму прихильників
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Співачка поділилася з підписниками новим стильним луком від Artemklimchuk

Тіна Кароль обожнює радувати своїх шанувальників не лише новими піснями і участю в музичних проектах, але і надихаючими луками. На її особистій сторінці в Instagram то і справа з'являються незвичайні образи з фотосесій і світських виходів. До речі, останнім часом чимало серед них і відвертих.

Так, нещодавно вона з'явилася у вишуканому шовковому боді, в іншому пості приміряла спокусливу сукню з мереживом. Ще один її образ – в топі і шортах, що відкривають стрункі ноги, просто підірвав мережу. І схоже, Тіні подобається така увага.

Тіна Кароль

Ультрастильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нещодавно вона знову порадувала численних фоловерів черговим фото. На співачці надітий подовжений світло-коричневий піджак і молочного відтінку легінси, розшиті бісером та паєтками з колекції українського бренду Аrtemklimchuk сезону SS-2019.

До речі, цей фасон піджака – немов з чоловічого плеча – зараз один з найпопулярніших і присутній у багатьох колекціях кращих світових дизайнерів. Доповнений фірмовим макіяжем Тіни з яскраво-червоними губами і укладанням з легкої хвилею і пасмом, образ вийшов стильним і чуттєвим.

Що за жінка! Тіна Кароль в новому образі звела з розуму прихильників

Образ показу Аrtemklimchuk сезону весна-літо 2019

Зрозуміло, таке фото не могли залишити без уваги шанувальники співачки, які тут же засипали її численними лайками та коментарями.

  • "Тіна, що ти робиш з нами!? Це дуже красиво"
  • "Приголомшлива"
  • "Немає слів"
  • "Ну що за жінка! Зводить мене з розуму"...
  • "Зв'язок з розумом втрачено! Вогонь"
  • "Розцвітає, як сади на весні"
  • "Тінаааа, що ти робиш з нами?! Це дуже красиво"
  • "У мене серце зупинилося"
  • "Як не померти від краси?"
  • "Боже, Тіна, ти крута і гаряча! Потрібна пожежна машина, у мене пожежа просто!"
  • "Навіщо так шикарно"
  • "Який цікавий наряд"

Як завжди, були і ті, кому не сподобався образ. Але, як говориться, байдужим він не залишив нікого.

Нагадаємо, до цього Тіна Кароль показала стрункі ніжки в монохромному образі.

Також відзначимо, ведуча "Орла і Решки" захопила витонченою фігурою в міні-спідниці.

Гаряча жінка: Тіна Кароль розбурхала мережу напівоголеним фото Богиня сонця: мрійлива Тіна Кароль оголила плечі на чуттєвому фото
Новини України Тіна Кароль
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