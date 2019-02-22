Що за жінка! Тіна Кароль в новому образі звела з розуму прихильників

Співачка поділилася з підписниками новим стильним луком від Artemklimchuk
Тіна Кароль обожнює радувати своїх шанувальників не лише новими піснями і участю в музичних проектах, але і надихаючими луками. На її особистій сторінці в Instagram то і справа з'являються незвичайні образи з фотосесій і світських виходів. До речі, останнім часом чимало серед них і відвертих.
Так, нещодавно вона з'явилася у вишуканому шовковому боді, в іншому пості приміряла спокусливу сукню з мереживом. Ще один її образ – в топі і шортах, що відкривають стрункі ноги, просто підірвав мережу. І схоже, Тіні подобається така увага.
Ультрастильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Нещодавно вона знову порадувала численних фоловерів черговим фото. На співачці надітий подовжений світло-коричневий піджак і молочного відтінку легінси, розшиті бісером та паєтками з колекції українського бренду Аrtemklimchuk сезону SS-2019.
До речі, цей фасон піджака – немов з чоловічого плеча – зараз один з найпопулярніших і присутній у багатьох колекціях кращих світових дизайнерів. Доповнений фірмовим макіяжем Тіни з яскраво-червоними губами і укладанням з легкої хвилею і пасмом, образ вийшов стильним і чуттєвим.
Образ показу Аrtemklimchuk сезону весна-літо 2019
Зрозуміло, таке фото не могли залишити без уваги шанувальники співачки, які тут же засипали її численними лайками та коментарями.
Як завжди, були і ті, кому не сподобався образ. Але, як говориться, байдужим він не залишив нікого.
Нагадаємо, до цього Тіна Кароль показала стрункі ніжки в монохромному образі.
Також відзначимо, ведуча "Орла і Решки" захопила витонченою фігурою в міні-спідниці.