Що за жінка! Тіна Кароль в новому образі звела з розуму прихильників

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка поділилася з підписниками новим стильним луком від Artemklimchuk

Тіна Кароль обожнює радувати своїх шанувальників не лише новими піснями і участю в музичних проектах, але і надихаючими луками. На її особистій сторінці в Instagram то і справа з'являються незвичайні образи з фотосесій і світських виходів. До речі, останнім часом чимало серед них і відвертих.

Так, нещодавно вона з'явилася у вишуканому шовковому боді, в іншому пості приміряла спокусливу сукню з мереживом. Ще один її образ – в топі і шортах, що відкривають стрункі ноги, просто підірвав мережу. І схоже, Тіні подобається така увага.

Ультрастильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нещодавно вона знову порадувала численних фоловерів черговим фото. На співачці надітий подовжений світло-коричневий піджак і молочного відтінку легінси, розшиті бісером та паєтками з колекції українського бренду Аrtemklimchuk сезону SS-2019.

До речі, цей фасон піджака – немов з чоловічого плеча – зараз один з найпопулярніших і присутній у багатьох колекціях кращих світових дизайнерів. Доповнений фірмовим макіяжем Тіни з яскраво-червоними губами і укладанням з легкої хвилею і пасмом, образ вийшов стильним і чуттєвим.

Образ показу Аrtemklimchuk сезону весна-літо 2019

Зрозуміло, таке фото не могли залишити без уваги шанувальники співачки, які тут же засипали її численними лайками та коментарями.

"Тіна, що ти робиш з нами!? Це дуже красиво"

"Приголомшлива"

"Немає слів"

"Ну що за жінка! Зводить мене з розуму"...

"Зв'язок з розумом втрачено! Вогонь"

"Розцвітає, як сади на весні"

"Тінаааа, що ти робиш з нами?! Це дуже красиво"

"У мене серце зупинилося"

"Як не померти від краси?"

"Боже, Тіна, ти крута і гаряча! Потрібна пожежна машина, у мене пожежа просто!"

"Навіщо так шикарно"

"Який цікавий наряд"

Як завжди, були і ті, кому не сподобався образ. Але, як говориться, байдужим він не залишив нікого.

Нагадаємо, до цього Тіна Кароль показала стрункі ніжки в монохромному образі.

Також відзначимо, ведуча "Орла і Решки" захопила витонченою фігурою в міні-спідниці.