Витвір мистецтва! Чуттєва Астаф'єва оголила груди на відвертих фото

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Артистка прикрила свої принади лише легкою тканиною

Співачка, актриса, модель і зірка "Плейбоя" Даша Астаф'єва регулярно знімається в провокативних фотосетах, демонструючи всю красу свєї шикарної фігури, а часто навіть повністю оголюється перед камерою. Шанувальники завжди з цікавістю і дуже емоційно реагують на пікантні знімки зірки і не перестають захоплюватися її природними даними і непідробною чуттєвістю. Новий фотосет на сторінці в Instagram став лише підтвердженням того, що спокуслива Даша вміє звести з розуму прихильників лише парочкою відвертих кадрів.

Напівоголена артистка ледь покрилася відрізом білосніжної тканини. Її груди схвано від чужих очей лише руками і тонкою матерією полотна.

Даша зображена з мінімум макіяжу на обличчі, що лише додало образу ніжність і чуттєвість. З прикрас – тільки перлинні сережки-пусети у вухах.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в шалений захват від привабливого образу сексуальної Даші. Вони навіть назвали її фото твором мистецтва і повідомили, що кожен раз не перестають захоплюватися дівчиною.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Ви - твір мистецтва", "Даша! Цей погляд неможливо винести! Просто розрив серця!", "Ніжна наша", "Яка ж ви красива!", "Скільки ніжності....", "Ікона сучасної краси", "Прекрасна та неймовірна", "Леді", "Чарівна", "Ви прекрасна!" - відзначали фолловери знаменитості.

Скріншот коментарів

Раніше Даша Астаф'єва розбурхала мережу апетитними формами в чорній відвертій сукні.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва раптово проїхалася в метро, викликавши подив у мережі.

До речі, Даша Астаф'єва частково оголилася перед камерою, спокусивши плавними вигинами і розкішними формами під час пікантної чорно-білій фотосесії.