Произведение искусства! Чувственная Астафьева обнажила грудь на откровенных фото

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка прикрыла свои прелести лишь легкой тканью

Певица, актриса, модель и звезда "Плейбоя" Даша Астафьева регулярно снимается в провокативных фотосетах, демонстрируя все прелести своей шикарной фигуры, а часто даже полностью обнажается перед камерой. Поклонники всегда с интересом и весьма эмоционально реагируют на пикантные снимки звезды и не перестают восхищаться ее природными данными и неподдельной чувственностью. Новый фотосет на странице в Instagram стал лишь подтверждением тому, что соблазнительная Даша умеет свести с ума поклонников лишь парочкой открованных кадров.

Полуобнаженная артистка едва покрылась обрезом белоснежной ткани. Ее оголенная грудь укрыта от посторнних глаз лишь руками и тонкой материей полотна.

Даша запечатлена с минимум макияжа на лице, что лишь придало образу нежность и чувственность. Из украшений – только жемчужные серьги-пусеты в ушах.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в неистовый восторг от пленительного образа сексуальной Даши. Они даже назвали ее фото произведением искусства и сообщили, что каждый раз не перестают восхищаться девушкой.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Вы - произведение искусства", "Даша! Этот взгляд невозможно вынести! Просто разрыв сердца!", "Ніжна наша", "Какая ж вы красивая!", "Сколько нежности....", "Икона современной красоты", "Прекрасна та неймовірна", "Леди", "Чарівна", "Вы прекрасна!" - отмечали фолловеры знаменитости.

Скриншот комментариев

Ранее Даша Астафьева взбудоражила сеть аппетитными формами в черном облегающем платье.

Напомним, что Даша Астафьева внезапно проехалась в метро, вызвав недоумение в сети.

Кстати, Даша Астафьева частично обнажилась перед камерой, соблазнив плавными изгибами и роскошными формами во время пикантной черно-белой фотосессии.