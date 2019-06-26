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Произведение искусства! Чувственная Астафьева обнажила грудь на откровенных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.06.2019 - 14:27
Произведение искусства! Чувственная Астафьева обнажила грудь на откровенных фото
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка прикрыла свои прелести лишь легкой тканью

Певица, актриса, модель и звезда "Плейбоя" Даша Астафьева регулярно снимается в провокативных фотосетах, демонстрируя все прелести своей шикарной фигуры, а часто даже полностью обнажается перед камерой. Поклонники всегда с интересом и весьма эмоционально реагируют на пикантные снимки звезды и не перестают восхищаться ее природными данными и неподдельной чувственностью.  Новый фотосет на странице в Instagram стал лишь подтверждением тому, что соблазнительная Даша умеет свести с ума поклонников лишь парочкой открованных кадров.

Полуобнаженная артистка едва покрылась обрезом белоснежной ткани. Ее оголенная грудь укрыта от посторнних глаз лишь руками и тонкой материей полотна.

Даша запечатлена с минимум макияжа на лице, что лишь придало образу нежность и чувственность. Из украшений – только жемчужные серьги-пусеты в ушах.

Произведение искусства! Чувственная Астафьева обнажила грудь на откровенных фото

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в неистовый восторг от пленительного образа сексуальной Даши. Они даже назвали ее фото произведением искусства и сообщили, что каждый раз не перестают восхищаться девушкой.

Произведение искусства! Чувственная Астафьева обнажила грудь на откровенных фото

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Вы - произведение искусства", "Даша! Этот взгляд невозможно вынести! Просто разрыв сердца!", "Ніжна наша", "Какая ж вы красивая!", "Сколько нежности....", "Икона современной красоты", "Прекрасна та неймовірна", "Леди", "Чарівна", "Вы прекрасна!" - отмечали фолловеры знаменитости.

 

Скриншот комментариев

Ранее Даша Астафьева взбудоражила сеть аппетитными формами в черном облегающем платье.

Напомним, что Даша Астафьева внезапно проехалась в метро, вызвав недоумение в сети.

Кстати,   Даша Астафьева частично обнажилась перед камерой, соблазнив плавными изгибами и роскошными формами во время пикантной черно-белой фотосессии.

В нижнем белье и перьях: Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото "Я без ума!" Даша Астафьева с обнаженной грудью поразила внешним видом
Новости Украины Даша Астафьева
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