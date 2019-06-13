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Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2019 - 14:54
Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Зірка сіла в вагон разом з іншими пасажирами

Популярна співачка, актриса і модель, ефектна Даша Астаф'єв вміє дивувати шанувальників. Їй однаково добре даються образи елегантних красунь в ретро-стилі, і спокусливих жінок-вамп, чуттєвих німфеток, вона відкрита для творчих экспереметов і готова пробувати себе в різних амплуа. Але дівчині все ж вдалося вразити підписників в Instagram, опублікувавши фото в...київському метро. Даша постала перед пасажирами підземки в образі "скромниці".

Вона позувала на станції і у вагоні метро в досить скромному образі: білому платті міді в чорний горох, яке доповнила трендовим аксесуаром – шкіряним поясом-баскою, а в якості взуття віддала перевагу оригінальним туфлям на невисокому каблуці. Волосся співачка заплела в косу, а в макіяжі зробила акцент губи.

Зірка вирішила не розкривати причину відвідування метрополітену, а лише подякувала "Таємному продакшену".

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Метрополітен Вдень і метрополітен Вночі - дві різні людини", - залишила вона підпис під одним із знімків.

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Фото: Даша Астаф'єва в метро (instagram.com/da_astafieva)

Підписники знаменитості почали активно коментувати незвичайні кадри і гадати, що змусило артистку відвідати підземку і навіть проїхати, сидячи у вагоні компанії звичайних пасажирів. Хтось припустив, що знімки – постановочні, інші ж тішилися, що в метро можна запросто зустріти зірку.

"Знав би що Ви там будете, залишився б ночувати", "Красу не сховаєш в метро", "Ти навіть метро можеш прикрасити", "Даша! Як завжди чудова!", "Вас там ніхто не впізнав?", "І журнал з Астаф'євою у хлопця випадково опинився", "Що в небесах, що під землею - завжди прекрасні!", - писали фоловерів.

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Даша Астаф'єва несподівано прокотилася в метро, викликавши ажіотаж у мережі

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що напівоголена Даша Астаф'єва звабила плавними вигинами і апетитними формами в чорно-білій відвертій фотосесії.

Раніше Даша Астаф'єва познайомила шанувальників з новим членом сім'ї, який зачарував мережу буквально з перших хвилин.

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Новини України Даша Астаф'єва
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