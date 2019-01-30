"Прогульщица": Маша Єфросиніна зізналася, що "забила" на фігуру

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Зірка поскаржилася на брак вільного часу

Маша Єфросиніна, яка після відпустки в Абу-Дабі одразу поринула в роботу над новим телепроектом, поскаржилася своїм підписникам на катастрофічну нестачу часу для себе. Телеведуча зізналася, що зовсім перестала відвідувати спортзал — це її перша така довга перерва за рік, і рятується тільки активними зимовими розвагами з дитиною.

Фото: Маша Єфросиніна елегантна навіть в пуховику (instagram.com/mashaefrosinina)

"Вперше за рік порушила режим: місяць не займаюся спортом... На відпочинку було капець як лінь (та й з дитиною-непосидою і так нормальна рухливість); ну, а потім відразу "нирок" зйомки нового телепроекту! Рятують тільки прогулянки! Так що я - прогульщица. Є тут у мене такі ж порушники? Коли повертаємося качати пружний зад і відкопувати куби на пузі, лялечки?" - запитала Маша в своїх підписниць.

Однак, фолловери зоряної телеведучої відзначили, що пропущений місяць спорту зовсім не позначился на її фігурі, Маша як і раніше струнка і приваблива. А деякі навіть, щоб заспокоїти совість артистки пообіцяли відпрацювати в тренажерному залі за двох — за себе і свого кумира.

Скріншот: Коментарі до посту Маши Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

"Маша - класна!!! Справжня!!"

"Доброго ранку! Маша, обіцяю відпрацювати сьогодні за двох - за себе і за вас) Але, якщо серйозно - тіло має м'язову пам'ять, тому, якщо і була перерва між фізичними навантаженнями, при поверненні до них Ви швидко зможете відновитися. Навіть якщо мускулатура зменшилася в об'ємі"

"Красива і стильна"

"Як завжди красуня.!!!!!!" - написали підписники.

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Крім того, ще один образ Маші Єфросиніної сподобався шанувальникам, на цей раз користувачі високо оцінили робочий look телеведучої.

Відео: РБК-Україна