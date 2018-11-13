"Проблема не у акторах": легендарна Ада Роговцева про українське кіно

Ада Роговцева (фото: instagram.com/oleksandr_ponomarov_official)

Одна з найвідоміших українок усіх часів вважає, що нашому кіно не вистачає драматургії

Сучасний український театр розвивається. Так само, як і вітчизняний кінематограф. Про це заявила культова українська актриса Ада Роговцева, яка нещодавно стала прабабусею, у інтерв'ю сайту 0532.ua.

За її словами, зараз у театрах ставиться багато нових цікавих постановок. Крім того, з'явилося багато талановитих режисерів і акторів.

"Ну наші актори завжди славилися, тому що їх же завжди забирали. Куди б не поїхали наші актори, вони завжди стають "номер один", - сказала актриса.

Ада Роговцева (фото: president.gov.ua)

Також Роговцева сказала, що дивиться українські фільми і дуже радіє, коли бачить щось талановите.

"Якщо я можу сказати про українську поезію, прозу, літературу і музику, що вона якось після революції просто вибухнула талантами, іменами і творами прекрасними, то театр завжди відставав. І кіно трішечки-трішечки запізнюється. Особливо, драматургія - це стосується і кіно, і театру. Мені здається, що вся проблема не у акторах, не в режисурі, а у драматургії. І звичайно фінансування має бути серйозним", - додала Герой України.

Нагадаємо, раніше Народний артист України Богдан Бенюк розповів, які зрушення і зміни відбуваються в українському кінематографі останнім часом.

Відео: РБК-Україна