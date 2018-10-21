"Ти бачиш онуків своїх дітей": відома українська артистка стала прабабусею

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Про народження малюка написала дочка Ади Миколаївни в соціальній мережі

Рано-вранці в неділю, 21 жовтня, у старшого онука Ади Миколаївни Олексія Степанкова-Ткаченко народився син. Малюк є нащадком двох кінематографічних династій - актора Костянтина Степанкова та режисера Юрія Ткаченко. Вже відомо, що хлопчика назвали Костянтином. Про поповнення в родині написала 46-річна актриса, дочка Ади Роговцевої Катерина Степанкова у Facebook.

"Написала це 27 років тому — синові. Сьогодні згадала, тому, що онук народився! Я – бабуся! Костянтин Олексійович Степаненков-Ткаченко, щасливої долі!" — йдеться у записі.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Катя Степанкова

У мережі також привітали Аду Роговцеву з тим, що вона стала прабабусею. Привітання написав користувач під ніком Любов Зайшла в Facebook.

"Герой України, народна артистка України, - Ада Роговцева, стала прабабусею. Наші щирі вітання і найкращі побажання, з такого щасливого привода - ти бачиш онуків своїх дітей!!! Миру тобі, дитинко. Здоров'я тобі, наша завжди молода Ада", — йдеться в повідомленні.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Любов Зайшла

Нагадаємо, що 21 жовтня, стала мамою актриса популярного серіалу "Школа".

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Відео: (video.rbc.ua)