"Проблема не в актерах": легендарная Ада Роговцева об украинском кино

Ада Роговцева (фото: instagram.com/oleksandr_ponomarov_official)

Одна из самых известных украинок всех времен считает, что нашему кино не хватает драматургии

Современный украинский театр развивается. Так же, как и отечественный кинематограф. Об этом заявила культовая украинская актриса Ада Роговцева, которая недавно стала прабабушкой в интервью сайту 0532.ua.

По ее словам, сейчас в театрах ставится много новых интересных постановок. Кроме того, появилось много талантливых режиссеров и актеров.

"Ну наши актеры всегда славились, потому что их же всегда забирали. Куда бы не поехали наши актеры, они всегда становятся "номером один", - сказала актриса.

Ада Роговцева (фото: president.gov.ru)

Также Роговцева сказала, что смотрит украинские фильмы кино и очень радуется, когда видит что-то талантливое.

"Если я могу сказать про украинскую поэзию, прозу, литературу и музыку, что они как-то после революции просто взорвались талантами, именами и произведениями прекрасными, то театр всегда отставал. И кино чуть-чуть запаздывает. Особенно, драматургия - это касается и кино, и театра. Мне кажется, что вся проблема не в актерах, не в режиссуре, а в драматургии. И, конечно, финансирование должно быть серьезным", - добавила Герой Украины.

Напомним, ранее Народный артист Украины Богдан Бенюк рассказал, какие сдвиги и изменения происходят в украинском кинематографе в последнее время.

Видео: РБК-Украина