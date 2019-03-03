Просто не можу заснути: Даша Астаф'єва розповіла про найбільші страхи

Фото: Даша Астаф'єва (elle.ua)

Артистка відповіла на питання Маші Евросининой

Відома українська співачка та акторка Даша Астаф'єва, яка раніше розповіла про майбутнє весілля, в ефірі передачі "Іспит" Маші Єфросиніної зізналася, чого найбільше боїться у своєму житті. Виявилося, що у зірки два стражи - це неминучість і страх бути непотрібною людиною. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі провідною.

Говорячи про перший страх, Даша зазначила, що її не лякає особистий "відхід до праотців", а рідних і близьких.

Артистка сказала, що вже в такому віці, що не розповідає своїй мамі які-небуть страшні речі, щоб уберегти її і не засмучувати.

"Я звичайно потім за це отримую, тому що рано чи пізно це стає відомо", - додала вона.

"Але для мене ця така тема, і я часто не можу довго заснути... Блін, я реально цього боюся", - сказала співачка.

Фото: скріншот

Вона також емоційно зазначила, що постійно думає, чи все змогла встигнути зробити для своїх батьків і бабусі. Астаф'єва зізналася, що дуже сильно її любить. Бабуся працювала вчителькою англійської мови, і вона досі дає приватні уроки в селі.

"І другий страх, який в жодному разі не може стати в одній площині з попереднім... найстрашніше для мене - це бути марною людиною в цьому житті", - сказала Даша.

Фото: скріншот

Співачка сказала, що дуже важливо прокидатися вранці з бажанням зробити щось корисне.

Хоча б погодувати бездомних тварин, або заплатити за літніх людей.

Відео: YouTube / Маша Єфросиніна

Як повідомлялося, раніше Даша Астаф'єва влаштувала пікантну фотосесію в білизна серед екзотичних рослин.

Також ми писали про те, що не таак давно Астаф'єва порадувала спокусливим фотосетом у відвертих образах.