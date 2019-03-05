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Провокативна Астаф'єва шокувала сміливим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2019 - 23:12
Провокативна Астаф'єва шокувала сміливим образом
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва показала нові фото

Даша Астаф'єва, яка розповіла про найбільші страхи, постала перед шанувальниками у новому образі. Свої фотографії вона виставила на сторінці в Instagram.

Користувачі мережі також прокоментували нові фото співачки.

 

Фото: instagram.com/da_astafieva

"Нереальна", - прокоментувала vika_shatravo4ka.

"Нова ікона", - написала mitaysa007.

"Прекрасна Даша", - зазначила nastyashepel28.

"Боже! Даша ви шалено красиві", - підкреслила grinovmakeup.

"Яка романтична, чарівність", - написав dmitriibrachii.

"Прикольна піжамка", - прокоментував ruslant889.

"Ух ти, оце поворот", - зазначив w_bravo_v.

"Шикарна Даша", - написала

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва відверто розповіла про майбутнє весілля зі своїм коханим Артемом Кімом.

Раніше повідомлялося, що Астаф'єва спокусила чуттєвою фотосесією в білизні.

Ми також писали про те, що чуттєва Даша Астаф'єва "засвітила" пікантні частини свого тіла.

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Новини України шоубизДаша Астаф'єва
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