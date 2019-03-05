Провокативна Астаф'єва шокувала сміливим образом

Даша Астаф'єва показала нові фото
Даша Астаф'єва, яка розповіла про найбільші страхи, постала перед шанувальниками у новому образі. Свої фотографії вона виставила на сторінці в Instagram.
Користувачі мережі також прокоментували нові фото співачки.
Фото: instagram.com/da_astafieva
"Нереальна", - прокоментувала vika_shatravo4ka.
"Нова ікона", - написала mitaysa007.
"Прекрасна Даша", - зазначила nastyashepel28.
"Боже! Даша ви шалено красиві", - підкреслила grinovmakeup.
"Яка романтична, чарівність", - написав dmitriibrachii.
"Прикольна піжамка", - прокоментував ruslant889.
"Ух ти, оце поворот", - зазначив w_bravo_v.
"Шикарна Даша", - написала
Нагадаємо, що Даша Астаф'єва відверто розповіла про майбутнє весілля зі своїм коханим Артемом Кімом.
Раніше повідомлялося, що Астаф'єва спокусила чуттєвою фотосесією в білизні.
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