Притула залипнув: Никитюк показала фото в шкіряній міні-спідниці після розриву з нареченим

Шанувальники Никитюк у захваті від її нової фотографії

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое провокационное фото в кожаной мини-юбке после того, как она рассталась со своим возлюбленным.

"Благословила Дмитровича Сергея Притулу на эфир", - подписала фото Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пользователи оценили фотографию телеведущей и были в восторге от ее внешнего вида.

"Классная юбка", - прокомментировала inna_manzhula.

"Леся ты просто супер, счастья здоровья", - написал nikolajakovcuk2.

"Красотка", - отметила alena.tep.

"Леся! Вы хорошо выглядите. Все будет хорошо", - написала svetlana_tkachenko66.

"Притула аж залип", - написала maksim_m_976.

"Вот это баба", - отметил pamian78.

"Ого какая красивая", - прокомментировал kuzinka.nazar.

"Леся, мы с дочкой полюбили "Орел&решка" только из-за тебя. Твоя естественность и есть тот магнетизм! За то и любим. Оставайся собой всегда! Ты крутая", - написала margo_surgut.

"Все юбка, юбка та вы на грудь гляньте", - отметил chepel596.

"Этот кусочек кожного лоскута на тебе просто огонь, а ты еще лучше! Все бабы, как бабы, а ты королева", - написала rozymovska.

Напомним, что мама Леси Никитюк показала редкие фотографии своей семьи.

Ранее сообщалось, что Никитюк в бюджетном платье вызвала споры у пользователей сети.