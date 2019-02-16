Притула залипнув: Никитюк показала фото в шкіряній міні-спідниці після розриву з нареченим

Шанувальники Никитюк у захваті від її нової фотографії
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое провокационное фото в кожаной мини-юбке после того, как она рассталась со своим возлюбленным.
"Благословила Дмитровича Сергея Притулу на эфир", - подписала фото Никитюк.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Пользователи оценили фотографию телеведущей и были в восторге от ее внешнего вида.
"Классная юбка", - прокомментировала inna_manzhula.
"Леся ты просто супер, счастья здоровья", - написал nikolajakovcuk2.
"Красотка", - отметила alena.tep.
"Леся! Вы хорошо выглядите. Все будет хорошо", - написала svetlana_tkachenko66.
"Притула аж залип", - написала maksim_m_976.
"Вот это баба", - отметил pamian78.
"Ого какая красивая", - прокомментировал kuzinka.nazar.
"Леся, мы с дочкой полюбили "Орел&решка" только из-за тебя. Твоя естественность и есть тот магнетизм! За то и любим. Оставайся собой всегда! Ты крутая", - написала margo_surgut.
"Все юбка, юбка та вы на грудь гляньте", - отметил chepel596.
"Этот кусочек кожного лоскута на тебе просто огонь, а ты еще лучше! Все бабы, как бабы, а ты королева", - написала rozymovska.
Напомним, что мама Леси Никитюк показала редкие фотографии своей семьи.
Ранее сообщалось, что Никитюк в бюджетном платье вызвала споры у пользователей сети.