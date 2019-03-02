ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Прийшов в себе": Влад Топалов порадував новинами про сина і Тодоренко

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2019 - 16:52
"Прийшов в себе": Влад Топалов порадував новинами про сина і Тодоренко
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Співак зазначив, що встиг поспілкуватися сім'єю і підбадьорився

Російський співак, молодий батько і чоловік телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов, який впав у депресію через від'їзду дружини і сина на два тижні в ОАЕ, поділився хорошими новинами. Артисту підняв настрій відеодзвінок і розмова з рідними людьми, про що він розповів на сторінці в Instagram.

Музикант зізнався, що дуже зрадів, побачивши щасливих і усміхнених, а головне бадьорих дружину і сина, які вирушили в Дубаї. Повний сил і енергії він поїхав на студію, де зібрався присвятити себе творчому процесу.

"Я прийшов в себе. Вранці бачив щасливу дружину і сина, які купаються в променях сонця, усміхнених, які смачно поснідали, виспалися. І ваші слова підтримки – це все мене якось підбадьорило. Я сьогодні у прекрасному настрої в бадьорому здоров'ї. Сонце, чудова погода. Бажаю вам відмінного настрою і всього самого справжнього в цей чудовий суботній день. Я поїхав на студію", - доповів Влад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Шанувальників такі звістки невимовно порадували. Вони почали навперебій обдаровувати співака теплими словами підтримки і захоплюватися його позитивом та відкритістю.

"Чудовий настрій", "Душевна людина", "Приємно дивитися на щасливих людей, для яких у цьому світі сім'я - це цінність. Дуже рада за вас з Регіною", "Якою Ви позитивний", "Ви світитеся від щастя", "Я, Влад, Вами захоплююся, де такого знайти ще. Пощастило Регіні", - писали комменатори.

&quot;Прийшов в себе&quot;: Влад Топалов порадував новинами про сина і Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В цей час Регіна Тодоренко поділилася першими кадрами з Дубаї. Усміхнена зірка позує в легкому вбранні на фоні пляжу і екзотичних пейзажів. Раніше вона повідомила, що відправилася в ОАЕ не тільки у відпустку, але і по роботі.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко попросила поради у шанувальників, звернувшись до них з пранням розповісти, які цікаві пам'ятки є в цьому місті.

Відео: РБК-Україна

"Моя маленька любов": Топалов зворушив мережу ніжним фото з сином "Погляд чоловіка безцінний": Регіна Тодоренко оголилася і приголомшила Топалова
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся