"Прийшов в себе": Влад Топалов порадував новинами про сина і Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Співак зазначив, що встиг поспілкуватися сім'єю і підбадьорився

Російський співак, молодий батько і чоловік телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов, який впав у депресію через від'їзду дружини і сина на два тижні в ОАЕ, поділився хорошими новинами. Артисту підняв настрій відеодзвінок і розмова з рідними людьми, про що він розповів на сторінці в Instagram.

Музикант зізнався, що дуже зрадів, побачивши щасливих і усміхнених, а головне бадьорих дружину і сина, які вирушили в Дубаї. Повний сил і енергії він поїхав на студію, де зібрався присвятити себе творчому процесу.

"Я прийшов в себе. Вранці бачив щасливу дружину і сина, які купаються в променях сонця, усміхнених, які смачно поснідали, виспалися. І ваші слова підтримки – це все мене якось підбадьорило. Я сьогодні у прекрасному настрої в бадьорому здоров'ї. Сонце, чудова погода. Бажаю вам відмінного настрою і всього самого справжнього в цей чудовий суботній день. Я поїхав на студію", - доповів Влад.

Шанувальників такі звістки невимовно порадували. Вони почали навперебій обдаровувати співака теплими словами підтримки і захоплюватися його позитивом та відкритістю.

"Чудовий настрій", "Душевна людина", "Приємно дивитися на щасливих людей, для яких у цьому світі сім'я - це цінність. Дуже рада за вас з Регіною", "Якою Ви позитивний", "Ви світитеся від щастя", "Я, Влад, Вами захоплююся, де такого знайти ще. Пощастило Регіні", - писали комменатори.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В цей час Регіна Тодоренко поділилася першими кадрами з Дубаї. Усміхнена зірка позує в легкому вбранні на фоні пляжу і екзотичних пейзажів. Раніше вона повідомила, що відправилася в ОАЕ не тільки у відпустку, але і по роботі.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко попросила поради у шанувальників, звернувшись до них з пранням розповісти, які цікаві пам'ятки є в цьому місті.

Відео: РБК-Україна