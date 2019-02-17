"Дуже туди хочу": Регіна Тодоренко попросила допомоги у шанувальників

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Співачка розповіла, в якому місті ніколи не була, але хоче поїхати

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям, звернулася з проханням до шанувальників. На сторінці в Instagram вона розповіла, в якому місті ще ніколи не була і попросила порадити їй варті уваги пам'ятки.

Зірка тревел-шоу "Орел і решка" зібралася відвідати ОАЕ, а зокрема Дубай, але так як робити це вона буде вперше, то без допомоги підписників знаменитості ніяк не обійтися.

"От зараз не смійтеся голосно. Регіна-мандрівниця не відвідувала Дубай (тільки транзитом), але дуже хоче туди полетіти. Друзі, підкажіть, будь ласка, цікаві пам'ятки, кльові готелі, розваги в цьому жаркому місті! Запити: - хороший пляж ; - смачна їжа", - написала зірка.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники почали навперебій давай їй поради і "здавати" місця, яким варто приділити особливу увагу під час поїздки. Звичайно, не обійшлося і без компліментів на адресу телеведучої, яка постала перед фанами в яскраво-жовтому піджаку і футболці з оригінальним принтом.

"Ну яка ж ви милашка", "Як завжди прекрасна", "Як завжди краса", "Регіна просто шикарна!", "Ви як завжди чудово виглядаєте", "Найкрасивіша", "Регіна, ти красуня!", "В тобі поєднується все: простота, витонченість, краса, мудрість, вишуканість, сила, розкіш і одеська харизма", - відзначали коментатори.

Нагадаємо, що чоловік Регіни Тодоренко, російський співак і музикант Влад Топалов після серйозної хвороби відправився на концерт в інше місто і запевнив улюблену дружину, що йде на поправку завдяки її турботі.

До речі, Регіна Тодоренко поділилася своєю заповітною мрією.

Відео:РБК-Україна